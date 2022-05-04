Errori, bug, domande - pagina 423
A proposito di non aprire la dimensione del file, e per l'anno 2010 e 2009 2008 non vuole aprire,
Cerco di aprire un file creato dall'indicatore con questo codice ma dice che non può aprire
qualsiasi periodo di tempo diverso dal 2011, 01, 01 apre il resto no,
Che cos'è?
1. Invece:
scrivere:
2. Domanda. Il tuo gestore di file (come FAR) apre il tuo file con <F3>?
E quale numero usare qui.
Non posso dirtelo. Prova scientificamente per cominciare (forse un modello emergerà entro lunedì). In caso contrario, lunedì gli specialisti degli indicatori personalizzati si metteranno al lavoro. Vi daranno un indizio.
Anche se... Prova questo:
Sì, grazie, proprio quello di cui hai bisogno.
P.S. Ho dimenticato come si programma - non tocco MT5 da mesi...
Cari sviluppatori, - Per favore dimmi in due parole come potenza della scheda video, il suo modello e i driver,
Come influisce l'accelerazione hardware della grafica vettoriale sulle prestazioni di mt4 e mt5, con un gran numero di indici sul modello ...
Come va l'accelerazione hardware 2D della grafica vettoriale ecc. e quali schede sono raccomandate sotto un carico pesante,
e i rallentamenti possono essere dovuti a una scheda video debole o integrata... ?
Lo chiedo perché ho trovato il seguente -
sul mio computer dove la gForce 7050 è integrata nella madre, le finestre si aprono 2 volte più lentamente ... il modello di scorrimento è twitchy ...
Computer dove il video più potente è integrato nel processore Intell2060k - HD2000 alcuni - tutti senza problemi, un sacco di finestre con un paio di aperture 2-3 volte più veloce ...
Quali parametri hardware dovrebbe supportare la scheda video se ci sono molte finestre e molti indicatori,
come controllare quanta memoria video viene consumata ... ? (forse non abbastanza... ?)
qual è il carico sulla scheda quando si stampano un sacco di modelli complicati in una volta, in file GIF ... ? ?
Grazie in anticipo per la risposta.
Cari sviluppatori, - Per favore dimmi in due parole come potenza della scheda video, il suo modello e i driver,
Mt4 e mt5 operazione, con un gran numero di indici sul modello ...
Si raccomanda di avere una scheda video decente (non potente, solo decente) invece di schede integrate molto vecchie, che hanno solo un'accelerazione dichiarativa. Questo è particolarmente vero per i vecchi modelli di laptop.
Poiché i grafici hanno spesso molti oggetti grafici e sono attivamente ridisegnati, è necessario un buon acceleratore 2D.
A rischio di essere bersagliato da pomodori e uova marce, lo chiederò.
Sto impostando correttamente i livelli di stop?
Sono davvero confuso. :(
L'acquisto è tutto dal Bid - sia lo SL che il TP.
Le vendite sono tutte dell'Asc.
Si scopre ora che si ottengono gli stessi valori, mi chiedo perché il file di registrato
i dati (tempo in sec. e prezzo di apertura) da 2011,01,01 legge circa 6 mb. e gli stessi dati
ma dal 2010,06,01 ma escludendo il tempo in cui il prezzo non supera il prezzo massimo per ora e prende 2,5 mb. - NON SI APRE
con il tuo metodo
Risultano gli stessi valori 1,79,,,, (è sec.).
scrivere sul file dall'indicatore come segue
salva tutti i valori all'apertura della barra: prima sec. poi valori di correlazione (o prezzi)
Ma non legge il file dall'EA - "non può essere aperto".
Non sapete perché?
Controllo del file - ha mostrato che esiste!