uncleVic:
La prima variante non funziona.

Esattamente.

voinG poi sostituire in quella linea con double mx=mn+(2*octave)

 
sergeev:

esattamente.

voinG poi sostituire in quella linea con double mx=mn+(2*octave)

Grazie, l'ho fatto, nessun errore. Non posso andare oltre, ho creato molti indicatori personalizzati, sono presenti nel terminale e nel grafico, ma non vengono visualizzati. Qual è il modo giusto per crearli? Sai come si fa?
voinG:
Grazie, ho fatto così, nessun errore. Non posso andare oltre, ho creato molti indicatori personalizzati, sono presenti nel terminale e nel grafico, ma non vengono visualizzati. Qual è il modo giusto per crearli? Puoi dirmi come si fa?

Secondo me, c'è un problema nell'algoritmo ed è consigliabile contattare lo sviluppatore (o controllare l'originale in dettaglio).

Quando si visualizza, il grafico non è sempre visualizzato (come ho capito è legato a TF, ma non l'ho ancora controllato), e se è visualizzato, appare così...


 
Interesting:

Secondo me, c'è un problema nell'algoritmo ed è consigliabile contattare lo sviluppatore (o controllare l'originale in dettaglio).

Quando viene visualizzato, il grafico non è sempre visualizzato (a quanto ho capito è legato a TF, ma non l'ho ancora controllato), e se viene visualizzato, appare così...


Si prega di passare a TF H8, mi chiedo se mostrerà qualcosa?
voinG:
Si prega di passare a TF H8, mi chiedo se mostrerà qualcosa?

Riprovato (la versione precedente è stata semplicemente demolita per mancanza d'uso).

Viene visualizzato su tutti i TF standard + alcuni non standard (per MT4). Ho controllato su: 1M, 5M, 10M, 15M, 30M, 1H, 2H, 4H, 8H, D1, W1, MN.

Su 8H mostra quanto segue (build 470).


 
Interesting:

Riprovato (la versione precedente è stata semplicemente demolita per mancanza d'uso).

Viene visualizzato su tutti i TF standard + alcuni non standard (per MT4). Ho controllato su: 1M, 5M, 10M, 15M, 30M, 1H, 2H, 4H, 8H, D1, W1, MN.

Su 8H mostra quanto segue (build 470).


Grazie. E come l'hai creato e salvato dopo la compilazione? Quali funzioni e tf hai impostato?
voinG:
Grazie. Come l'hai creato e salvato dopo la compilazione? Quali funzioni e sicurezze hai usato?

La prima volta ho sostituito la linea di errore con "double mx=mn+(2*octave)" (puramente intuitivo, subito dopo il tuo post).

Tuttavia, ho deciso di analizzarlo più tardi, poiché l'indicatore non è stato reso, o è stato reso in modo diverso rispetto a MT4.

I miei calcoli sono un po' lenti (ma forse dovrebbero esserlo, non ho studiato la logica).

 
Interesting:

La prima volta ho sostituito la linea di errore con "double mx=mn+(2*octave)" (puramente intuitivo, subito dopo il tuo post).

Tuttavia, poiché l'indicatore non è stato disegnato, è stato disegnato in un modo diverso da quello di MT4 e ho deciso di analizzarlo in seguito.

È considerato un po' stretto (ma forse dovrebbe esserlo, non ho capito la logica).

Se lo capite, per favore fatemelo sapere di persona.
voinG:

Se lo capite, per favore fatemelo sapere di persona.

Volete esattamente la stessa variante dell'insider originale (intendo il disegno dei livelli)?
 
Interesting:
Avete bisogno esattamente della stessa variante dell'indicatore originale (intendo il disegno dei livelli)?
Se possibile, meglio come questo su MT4
