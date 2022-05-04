Errori, bug, domande - pagina 430
La prima variante non funziona.
Esattamente.
voinG poi sostituire in quella linea con double mx=mn+(2*octave)
Grazie, ho fatto così, nessun errore. Non posso andare oltre, ho creato molti indicatori personalizzati, sono presenti nel terminale e nel grafico, ma non vengono visualizzati. Qual è il modo giusto per crearli? Puoi dirmi come si fa?
Secondo me, c'è un problema nell'algoritmo ed è consigliabile contattare lo sviluppatore (o controllare l'originale in dettaglio).
Quando si visualizza, il grafico non è sempre visualizzato (come ho capito è legato a TF, ma non l'ho ancora controllato), e se è visualizzato, appare così...
Secondo me, c'è un problema nell'algoritmo ed è consigliabile contattare lo sviluppatore (o controllare l'originale in dettaglio).
Quando viene visualizzato, il grafico non è sempre visualizzato (a quanto ho capito è legato a TF, ma non l'ho ancora controllato), e se viene visualizzato, appare così...
Si prega di passare a TF H8, mi chiedo se mostrerà qualcosa?
Riprovato (la versione precedente è stata semplicemente demolita per mancanza d'uso).
Viene visualizzato su tutti i TF standard + alcuni non standard (per MT4). Ho controllato su: 1M, 5M, 10M, 15M, 30M, 1H, 2H, 4H, 8H, D1, W1, MN.
Su 8H mostra quanto segue (build 470).
Grazie. Come l'hai creato e salvato dopo la compilazione? Quali funzioni e sicurezze hai usato?
La prima volta ho sostituito la linea di errore con "double mx=mn+(2*octave)" (puramente intuitivo, subito dopo il tuo post).
Tuttavia, ho deciso di analizzarlo più tardi, poiché l'indicatore non è stato reso, o è stato reso in modo diverso rispetto a MT4.
I miei calcoli sono un po' lenti (ma forse dovrebbero esserlo, non ho studiato la logica).
Se lo capite, per favore fatemelo sapere di persona.
Avete bisogno esattamente della stessa variante dell'indicatore originale (intendo il disegno dei livelli)?