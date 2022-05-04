Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 340
Non ne hai trovato nessuno. E su quali basi dice che non ce ne sono affatto? Solo perché non li hai trovati? Quindi non sei stato nello spazio, non sei stato un sommergibilista, e ci sono molte cose che non sai o non puoi fare... -- ...e questa è l'unica ragione per cui non hai tutto?
La tua logica è sbagliata.
No, non lo è. È una logica molto giusta. Sto cercando dei sistemi per me stesso. E ha senso fare affidamento su quello che posso o non posso aver trovato. Anch'io sono un commerciante!
Se qualcuno mi mostra un "sistema che produce sempre profitto" - cambierò idea. Finora nessuno me l'ha mostrato.
La Lega non è il Graal, è un bidone della spazzatura
Esattamente.
Ho sempre detto che un gran numero di TS nella Lega non sono redditizi. Circa il 10% dei sistemi non mostra alcun profitto in generale - né sulla storia, né nel trading reale, e per due anni i loro periodi di profitto sono stati molto brevi, solo una settimana, al massimo due. Circa la metà dei sistemi mostrano buoni risultati sulla storia, ma quando si fa trading su conti demo cominciano a perdere molto rapidamente, a volte guadagnando qualche profitto, poi perdendo ancora di più. E solo circa il 15-20% dei sistemi mostrano "appeso intorno allo zero con profitti periodici". Esattamente tra questi sistemi scelgo quelli più promettenti.
Secondo me, è abbastanza normale riciclare la spazzatura, nel mondo di oggi lo fanno intere industrie - perché non dovrei unirmi a loro nel campo del commercio?
Dai, Zhora, partecipa al campionato!
Qual è il punto? Qual è il punto? Ho il mio campionato personale di 700 partecipanti... Per me è sufficiente.
Esattamente.
Andate a Kodobaza, è il paradiso per voi.
Perché? Non ci può essere nessun paradiso lì per definizione - nessuno dei sistemi lì ha spegnimenti automatici, rapporti automatici, generazione automatica di script - tutto ciò che serve per connettersi al mio "impianto di elaborazione della spazzatura".
Solo un idiota mi suggerirebbe questo. E tu, Baskakov, scrivi almeno una dozzina di linee di codice consapevolmente utili prima di sputare tale eresia con uno sguardo intelligente.
Esattamente.
Questo è il motivo. Il vostro sistema è una specie di selezione genetica. È un'idea sensata, volevo fare anch'io qualcosa del genere. Ma la selezione avrà successo solo se i candidati hanno una caratteristica di crescita stabile non casuale. E non ce n'è uno, quindi la selezione lavora invano. Cioè, la 'Lega' è una condizione necessaria ma non sufficiente. La seconda condizione necessaria per la sufficienza sono i TC funzionanti, che non sembrano esistere. Cioè su 1000 TS con aspettativa matematica zero non possiamo raccogliere un portafoglio anche da un solo TS con aspettativa matematica positiva né con la Lega né con qualsiasi altro sistema di selezione e filtraggio.
I criteri di ottimizzazione/selezione devono essere "robusti"!
"Stabilità", e l'ottimizzazione/selezione per profitto/perdita è sovrallenamento/adattamento.
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
Migliore per qualità commerciale:
Il miglior grafico di qualità per il trading:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi: