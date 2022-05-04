Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 339
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Nuova domanda.
Ho scaricato il software Trade Receiver Free. È gratuito.
Il manuale utente dice di inviare una richiesta di licenza gratuita al venditore - come?
Nuova domanda.
Ho scaricato il software Trade Receiver Free. È gratuito.
Il manuale utente dice di inviare una richiesta di licenza gratuita al venditore - dove? come?
Sarebbe più logico fare queste domande non nel thread del forum, ma agli sviluppatori del programma.
Allora, come va dopo due anni? C'è qualche profitto? Quali sono i risultati?
i risultati sono nei dati, che non è ancora chiaro come gestire. bene, che le commissioni e gli swap sono sconfitti)
Allora, come va dopo due anni? Qualche profitto? Quali sono i risultati?
Bene... Va bene. Quindi...
Report dei risultati della Lega dei sistemi di trading
Giustamente notato sopra - il risultato principale è che ci sono dati. È il motivo per cui ho iniziato tutto questo. Due anni fa non sapevo nemmeno se sarebbero esistiti, o se sarebbe stato possibile utilizzarli in qualche modo. Ora sono lì e li sto usando. Ma è anche vero che "non è chiaro come elaborare", di conseguenza la mia elaborazione è più intuitiva.
Ho davvero iniziato a usare la Lega nella vita reale intorno a Capodanno. I miei risultati sono i seguenti al momento.
Redditività mensile:
La redditività è progressiva (conto aperto dall'inizio del 2016, ultimo rapporto del venerdì sera):
Sui singoli TS, lavorando sul reale al momento la situazione è la seguente (22 sistemi stanno lavorando contemporaneamente, quindi la vista è "quasi porridge", ma non posso offrire niente di meglio). Sull'asse delle ordinate - dollari di conto diretto:
Cinque dei migliori TS, lavorando ora sul reale:
Personalmente, sono soddisfatto.
Non sono stato frustrato molto tempo fa quando un altro TS smette di funzionare e va in drawdown. Ricordo come ero solito arrabbiarmi quando un Expert Advisor che avevo scritto e debuggato per molto tempo ha iniziato a mostrare un comportamento molto diverso nel trading. Questo non è il caso ora. Ho sempre una serie di sistemi che non solo hanno debuggato sulla storia, ma hanno anche una storia demo positiva.
Inoltre, so esattamente quando succede proprio questo "smettere di lavorare". Al prossimo drawdown, guardo i parametri di controllo e vedo se è accettabile. In caso contrario, TC viene immediatamente rimosso dal reale, ri-ottimizzato e inviato a un pool comune. Se accettabile - allora sospira, e continua a fare trading.
La Lega ha dimostrato che la redditività della ST non dipende dalla sua complessità. I TS complessi danno più profitto, tuttavia, la loro stabilità è molto bassa, e falliscono più velocemente, e stanno perdendo di più in questo periodo. I TS semplici danno un profitto minore, ma falliscono molto più lentamente, il che ci permette di notarlo tempestivamente e riottimizzare il sistema o addirittura rimuoverlo dal commercio. Di conseguenza, il profitto totale sia per la ST semplice che per quella complessa è lo stesso. Secondo i nomi presentati, è possibile vedere l'essenza completa di ciascuno dei 22 sistemi di trading in tempo reale. Li ho semplici come due copechi, e sono tutti liberamente disponibili nel kodobase.
Se le cose continuano come sono ora, probabilmente ci sarà un segnale aperto da qualche parte intorno a Capodanno. Anche se è scritto con un forcone nell'acqua... con un tale forcone...
Bene... Va bene. Quindi...
Report dei risultati della Lega dei sistemi di trading
Giustamente notato sopra - il risultato principale è che ci sono dati. E' quello che sono. È anche vero che "non so come elaborare", di conseguenza l'elaborazione è più intuitiva.
Ho davvero iniziato a usare la Lega nella vita reale intorno a Capodanno. Al momento i risultati sono i seguenti.
Redditività mensile:
La redditività è progressiva (conto aperto dall'inizio del 2016, ultimo rapporto del venerdì sera):
Sui singoli TS, lavorando sul reale al momento la situazione è la seguente (22 sistemi stanno lavorando contemporaneamente, quindi la vista è "quasi porridge", ma non posso offrire niente di meglio). Sull'asse delle ordinate - direttamente i dollari del conto:
Personalmente, sono soddisfatto.
Era da molto tempo che non mi sentivo frustrato quando un altro TS smetteva di funzionare e andava in drawdown. Ricordo come mi arrabbiavo quando il mio Expert Advisor, che avevo scritto e debuggato da tempo, iniziava a mostrare un comportamento completamente diverso nel trading. Questo non è il caso ora. Ho sempre una serie di sistemi che non solo hanno debuggato sulla storia, ma hanno anche una storia demo positiva.
Inoltre, so esattamente quando succede proprio questo "smettere di lavorare". Al prossimo drawdown, guardo i parametri di controllo e vedo se è accettabile. In caso contrario - TC viene immediatamente rimosso dal reale, ri-ottimizzato e inviato a un pool comune. Se accettabile - allora sospira, e continua a fare trading.
La Lega ha dimostrato che la redditività della ST non dipende dalla sua complessità. I TS complessi danno più profitto, tuttavia, la loro stabilità è molto bassa, e falliscono più velocemente, e stanno perdendo di più in questo periodo. I TS semplici danno un profitto minore, ma falliscono molto più lentamente, il che ci permette di notarlo tempestivamente e riottimizzare il sistema o addirittura rimuoverlo dal commercio. Di conseguenza, il profitto totale sia per la ST semplice che per quella complessa è lo stesso.
Se le cose continuano come stanno andando ora, il segnale sarà probabilmente aperto da qualche parte intorno al nuovo anno. Anche se è scritto con tali forconi... con tali forconi...
Bene... Va bene. Quindi...
Non è per niente bello, ad essere onesti. Il risultato di marzo è buono, ma sembra un outlier statistico contro lo sfondo generale. E lo sfondo generale è che crea l'impressione che prende 100-200-400 metri casuali, di loro scegliere il migliore, il tempo passa, il loro risultato medio naturalmente diventano circa zero, quindi sono sostituiti da altri metri casuali e così via all'infinito. Cioè la selezione evolutiva in questo caso non funziona, perché i TS originali non funzionano.
In generale, ad essere onesti, non è un granché. Il risultato di marzo è buono, ma sembra un outlier statistico contro lo sfondo generale. E lo sfondo generale è che crea l'impressione che prende 100-200-400 randomi, di loro seleziona il migliore, il tempo passa, il loro risultato medio diventa naturalmente circa zero, quindi sono sostituiti da altri randomi e così via all'infinito. Cioè la selezione evolutiva non funziona in questo caso, perché i TC originali, beh, più o meno non funzionano.
Hmmm... Volevi una "fontana"? Che ogni mese sia come marzo? Chiaramente è solo fortuna casuale...? Mi assicuro costantemente che il livello di margine non vada sotto il 1000%, preferisco una cifra di almeno 1500%. Quale pensi che sia il reddito medio mensile a quel livello?
Non sembrare un pagliaccio Baskakov - la Lega non è il Graal, è solo un'opportunità per avere costantemente una ben sintonizzata sulla storia dei TS, che hanno qualche storia demo di successo. E il compito è quello di selezionare il migliore di loro.
A proposito di "i TS originali non funzionano" - quindi non ci sono "che funzionano" sempre! Il compito è quello di scambiarli costantemente, selezionando i migliori! Quelli che si adattano al mercato attuale...
Il mio obiettivo ora è di raggiungere un costante 10% al mese. Vediamo come faccio...
Ehm... Volevi una "fontana"? Avere ogni mese come marzo? Chiaramente questa è una fortuna casuale... Mi assicuro costantemente che il livello di margine non vada sotto il 1000%, preferisco una cifra di almeno 1500%. Quale pensi che sia il reddito medio mensile a quel livello?
Non sembrare un pagliaccio Baskakov - la Lega non è il Graal, è solo un'opportunità per avere costantemente un ben sintonizzato sulla storia dei TS, che hanno qualche storia demo di successo. E il compito è quello di selezionare i migliori tra loro.
A proposito di "i TS originali non funzionano" - quindi non ci sono "che funzionano" sempre! Il compito è quello di scambiarli costantemente, selezionando i migliori! Quelli che si adattano al mercato attuale...
Il mio obiettivo ora è di raggiungere un costante 10% al mese. Vediamo come faccio...
Ehm... Volevi una "fontana"? Avere ogni mese come marzo? Chiaramente questa è una fortuna casuale... Mi assicuro costantemente che il livello di margine non vada sotto il 1000%, preferisco una cifra di almeno 1500%. Quale pensi che sia il reddito medio mensile a quel livello?
Non sembrare un pagliaccio Baskakov - la Lega non è il Graal, è solo un'opportunità per avere costantemente un ben sintonizzato sulla storia dei TS, che hanno qualche storia demo di successo. E il compito è quello di selezionare i migliori tra loro.
A proposito di "i TS originali non funzionano" - quindi non ci sono "che funzionano" sempre! Il compito è quello di scambiarli costantemente, selezionando i migliori! Quelli che si adattano al mercato attuale...
Il mio obiettivo in questo momento è di raggiungere un costante 10% al mese. Vediamo come faccio...
Non ne hai trovato nessuno. E su quali basi sostiene che non ce ne sono affatto? Solo perché non li hai trovati? Non sei stato nello spazio, non sei stato un sommergibilista, non sai fare niente... -- ...e questa è l'unica ragione per cui non hai tutto?
La tua logica è sbagliata.