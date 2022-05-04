Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 168
Strano. Questo TC ha m_uiMaxDirectTPC = 0, il che significa che non sono permesse chiusure o piramidi.
Non è chiaro.
Se ci metto le mani sopra, cercherò di capirlo. Sembra essere un bug nel programma.
Frammento della cronologia delle transazioni della demo:
Mi rendo conto che solo i conti che valgono milioni di dollari sono considerati reali qui. Ma per me è considerevolmente più del mio reddito mensile. Quindi per me è un conto molto, molto reale.
Buffett commercia con i soldi che ha guadagnato in 70 anni. E tu con i soldi che hai fatto in un mese. Questo ti dice cosa pensi del tuo sistema e quanto vale. :D
Non in un mese. Sono cinque anni. E tu stai guardando Buffett, ho poco interesse per lui, vivo una vita molto diversa.
Non dimenticare i costi necessari per vivere.
E per quanto riguarda "quanto costa" - è vero, l'ho detto più di una volta, l'1% al mese per un segnale è abbastanza ragionevole. Nel mio caso sono 5 dollari, e secondo me è molto ragionevole. Questo è quanto vale il mio sistema, finché non ho elaborato una metodologia chiara per selezionare il TS.
Non in un mese. Non tra un mese, ma tra cinque anni. E tu stai guardando Buffett, ho poco interesse per lui, vivo una vita molto diversa.
Hai 500 dollari in cinque anni? :D Forse stai confondendo il morbido con il caldo?
Il tuo cosiddetto "sistema" non è nemmeno interessante per nessuno gratuitamente, e tu lo valuti 5 dollari? xD
Dopo i pagamenti obbligatori, sì. Ti sorprende così tanto? Tu, amico mio, sei semplicemente pazzo per la quantità di denaro che ricevi. E la gente vive una vita diversa.
È divertente il sistema. A giudicare dal numero di conversazioni in questo, uno dei thread più popolari, è interessante per molte persone. E "stima" - posso solo ripetere, non ha senso pagare più dell'1% del capitale reale al mese per un abbonamento, che per il mio account è di 5 dollari. Cosa non ti è chiaro?
Non sei molto meglio come contabile che come algotrader. xD
L'argomento dell'estrazione dell'oro dal piombo, o il contributo alla piramide mmm erano anche una volta molto popolari e discussi. Ma questo non li caratterizzava come efficaci))
E perché l'1%? Per qualche ragione sono abbastanza sicuro che si debba pagare il 2% per un segnale. Come fai a sapere chi di noi ha ragione? :D
Tu, naturalmente. Paga quello che pensi sia giusto, come se la mia opinione contasse per te...
Dopo i pagamenti obbligatori, sì. Ti sorprende così tanto? Tu, amico mio, sei semplicemente pazzo per la quantità di denaro che ricevi. E la gente vive una vita diversa.
È divertente il sistema. A giudicare dalla quantità di conversazioni in questo, uno dei thread più popolari, è interessante per molte persone. E "stima" - posso solo ripetere, non ha senso pagare più dell'1% del capitale reale al mese per un abbonamento, che per il mio account è di 5 dollari. Cosa non ti è chiaro?
Oh, e chi sta discutendo questo argomento qui? Tre persone che sembrano più tre pazienti di un istituto psichiatrico con le pareti e il soffitto scarabocchiati con numeri e segni caotici. E che li guardano in modo rotondo saltando e sorridendo. xDD
Tu, naturalmente. Paga quello che pensi sia giusto, come se la mia opinione contasse per te...
Beh, penso che la maggior parte delle persone sarebbe d'accordo con la mia opinione. Il che è più di quanto si possa dire del tuo. :D
Che differenza fa? Te l'ho detto, la tua opinione è corretta. Cos'altro volete sapere?