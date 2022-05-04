Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 338

Nuovo commento
 
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

I migliori 20 per equilibrio:

Un grafico dei migliori per equilibrio:

I migliori 20 TS per qualità commerciale:

Il grafico dei migliori in termini di qualità del commercio:

I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:

Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:

 
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

I migliori 20 per equilibrio:

Un grafico dei migliori per equilibrio:

Miglior TS per qualità commerciale:

Il grafico del migliore in termini di qualità del commercio:

Il TS più vecchio, con almeno 50 scambi:

Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:


 
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

I migliori 20 per equilibrio:

Un grafico dei migliori per equilibrio:

Miglior TS per qualità commerciale:

Il grafico dei migliori TS per qualità del commercio:

Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:

Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:


 
Buon pomeriggio utenti del forum, ho una domanda, è possibile eseguire nello strategy tester un EA scritto in Python?
 
Олег Юдин:
Buon pomeriggio utenti del forum, ho una domanda, posso eseguire un EA scritto in Python in strategy tester?

Perché questo thread?

Gli amanti del pitone non verranno qui... Non lo so affatto... A mio parere, non è possibile, in metatrader EAs dovrebbe essere scritto su MT4-5, ma chi lo sa... Python è una direzione di tendenza ora...

[Eliminato]  
Georgiy Merts:

Perché questo thread?

Gli amanti del pitone difficilmente verranno qui...

Digli della Lega, almeno qualcuno ha vagato nel tuo thread. Celebrazione
 
Vladimir Baskakov:
Digli della Lega, almeno qualcuno ha vagato nel tuo thread. Celebrazione

Non c'è bisogno di parlarne - il primo post del thread spiega tutto...

[Eliminato]  
Georgiy Merts:

Non c'è bisogno di parlarne - il primo post del thread spiega tutto...

Dillo di nuovo, lo ami.
 
Олег Юдин:
Buon pomeriggio utenti del forum, ho una domanda, è possibile eseguire nello strategy tester un EA scritto in Python?

https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5

Документация по MQL5: Интеграция / MetaTrader для Python
Документация по MQL5: Интеграция / MetaTrader для Python
  • www.mql5.com
MetaTrader для Python - Интеграция - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Grafico dei migliori TS per equilibrio:

I migliori 20 TS per qualità commerciale:

Grafico dei migliori TS per qualità commerciale:

Il TS più vecchio, con almeno 50 scambi:

Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:


1...331332333334335336337338339340341342343344345...360
Nuovo commento