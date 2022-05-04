Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 337

Ancora una volta, alcuni fannulloni spuntano fuori.
Vitaly Muzichenko:
Ancora una volta, alcuni idioti saltano di nuovo fuori.
Due affermazioni infondate nella stessa frase. Come si può essere sicuri che non stanno facendo niente, e come si può essere sicuri che sono dei fannulloni?
Georgiy Merts:

Salve. È come la tua poltiglia.

Il mio, invece, è molto chiaro. Su ogni coppia - tutti i 24 Expert Advisors, e su ogni impostazione i migliori sulla storia. Che senso ha usare un Expert Advisor che fallisce anche sulla storia?

Hai dimenticato l'obiettivo della Lega che ricordo regolarmente - avere un insieme di diversi Expert Advisors ottimizzati sulla storia e con una buona storia demo?

Se usiamo lo stesso set di impostazioni su tutte le coppie, allora al massimo questo EA sarà ottimizzato su un simbolo. Gli altri falliranno. Risulta che invece di 28 Expert Advisor ottimizzati sulla storia, ottengo 1 Expert Advisor ottimizzato sulla storia. Pensi che sia meglio?

L'obiettivo della lega è lo stesso: incasinare la testa di tutti.
 
Vladimir Baskakov:
L'unico scopo della lega è quello di ingannare tutti.

Dov'è "fuorviante"? Ingannare è ingannare deliberatamente. Su cosa sono "fuorviante"?

Georgiy Merts:

Dov'è "fuorviante"? Ingannare è ingannare deliberatamente. Su cosa sono "fuorviante"?

Lei sostiene un'idea assurda con una persistenza maniacale.
Qual è il colpo di scena? Prendiamo tutti gli EAs da Kodobase. E ognuno su un certo sito mostrerà un profitto. Ciascuno. E allora?
 
Vladimir Baskakov:
Ti ostini maniacalmente a sostenere un'idea assurda.
Qual è il punto culminante? Bene, prendiamo tutti gli EA dal kodobase. E ognuno in un certo sito mostrerà un profitto. Tutti. Quindi?

Io lo sostengo. Perché penso che sia abbastanza sensato e promettente. E chi sto prendendo in giro e dove?

Anche tutti gli EA di kodobase possono essere presi. Ed è il modo giusto, ma non ho le risorse per farlo.

 
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

I migliori 20 per equilibrio:

Un grafico dei migliori per equilibrio:

Migliore per qualità commerciale:

Il miglior grafico di qualità per il trading:

Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:

Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:


 
