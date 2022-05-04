Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 334

Situazione attuale (tutti i TC sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

I migliori 20 per equilibrio:

Un grafico dei migliori per equilibrio:

Migliore per qualità commerciale:

Il miglior grafico di qualità per il trading:

Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:

Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:


Zhora, per favore lascia un po' di soldi in forex, non prenderli tutti
 
Zhora, per favore lascia un po' di soldi in Forex, non prenderli tutti

Non ha capito la battuta dell'umorismo.

Non ha capito la battuta dell'umorismo.

Non hai davvero un gran senso dell'umorismo. Il mio punto è che è ora di finirla. Tutta questa storia sembra stupida.
 
Non hai davvero un gran senso dell'umorismo. Sto solo dicendo che è ora di finirla. Tutta questa storia sembra stupida.

In quale luogo e cosa sembra "stupido"? Secondo me, tutto è come sembra.

Probabilmente finirai per far sembrare i tuoi AM "stupidi"...

In quale luogo e cosa sembra "stupido"? Secondo me, tutto è come sembra.

Probabilmente finirai per far sembrare i tuoi AM "stupidi"...

Il tuo sistema sembra stupido.
 
Il tuo sistema sembra stupido.

Proprio così. Cos'è "stupido"?

Finora il tuo discorso sembra"MA sembra stupido perché non vedo molti soldi che _I_ potrei guadagnare con esso" Ma è colpa di MA se non sai come usarlo? Ho un terzo dei miei sistemi che funzionano con le AM. E tra di loro ci sono abbastanza lavoro.

È stupido... non stupido... Non mi interessa... Mi sta bene.

Proprio così. Cos'è "stupido"?

Finora il tuo discorso sembra"MA sembra stupido perché non vedo molti soldi che _I_ potrei guadagnare con esso" Ma è colpa di MA se non sai come usarlo? Ho un terzo dei miei sistemi che funzionano con le AM. E tra di loro ci sono abbastanza lavoro.

È stupido... non stupido... Non mi interessa... Mi sta bene.

Non ho lamentele sui mash-up, ma sul vostro sistema sì.
 
Non ho un problema con i mashkas, ma ho un problema con il vostro sistema.

È quello che sto dicendo, è strano... Ho tutti i sistemi più semplici... Se non ti piacciono, allora non devono piacerti neanche loro, o Price-Cennel, o Zigzag...

È quello che sto dicendo, è strano... Ho tutti i sistemi più semplici... Se non ti piacciono - allora non ti dovrebbero piacere le MA, e il Price-Channel, e lo Zigzag...

Questo non è un sistema, ma un casino.
Ci devono essere condizioni difficili, TP, SL, TF, l'indicatore e il segnale formato da esso. Per ogni strumento lo stesso. Allora è ancora possibile trovare il meglio o il peggio. Ma in questo caso non è niente.
