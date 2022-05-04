Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 334
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
Migliore per qualità commerciale:
Il miglior grafico di qualità per il trading:
Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:
Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:
Zhora, per favore lascia un po' di soldi in Forex, non prenderli tutti
Non ha capito la battuta dell'umorismo.
Non hai davvero un gran senso dell'umorismo. Sto solo dicendo che è ora di finirla. Tutta questa storia sembra stupida.
In quale luogo e cosa sembra "stupido"? Secondo me, tutto è come sembra.
Probabilmente finirai per far sembrare i tuoi AM "stupidi"...
Il tuo sistema sembra stupido.
Proprio così. Cos'è "stupido"?
Finora il tuo discorso sembra"MA sembra stupido perché non vedo molti soldi che _I_ potrei guadagnare con esso" Ma è colpa di MA se non sai come usarlo? Ho un terzo dei miei sistemi che funzionano con le AM. E tra di loro ci sono abbastanza lavoro.
È stupido... non stupido... Non mi interessa... Mi sta bene.
Non ho un problema con i mashkas, ma ho un problema con il vostro sistema.
È quello che sto dicendo, è strano... Ho tutti i sistemi più semplici... Se non ti piacciono, allora non devono piacerti neanche loro, o Price-Cennel, o Zigzag...
È quello che sto dicendo, è strano... Ho tutti i sistemi più semplici... Se non ti piacciono - allora non ti dovrebbero piacere le MA, e il Price-Channel, e lo Zigzag...