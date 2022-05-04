Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 333
Mi sono perso qualcosa in questo interessante thread... perché BTC è incluso nelle classifiche?
in pratica svaluta tutto. È bello, ma non è una moneta in senso generale. C'è una diversa fisica del tasso di cambio lì, non legata all'economia
---
appena sopra Roman ha accennato a un pensiero non detto - quando questo zoo cambia comportamento (i leader cambiano o altre statistiche cambiano), sapere che è il momento di prendere una pausa e ri-ottimizzare i robot. Il mercato sta cambiando.
Zhora, perché non finisci il tuo lavoro invece di continuare? Chi ne ha bisogno, chi è interessato, chi ne beneficia? Per voi. ? Allora giocaci tu.
Sto interpretando me stesso.
BTC è un simbolo come qualsiasi altra cosa. Non mi interessa affatto quali siano i principi del cambiamento. Ne prendo qualcuno. Questo sistema è abbastanza possibile da applicare alle azioni e alle opzioni (anche se per le opzioni è necessario cambiare il codice dell'esperto).
Riguardo all'iper-ottimizzazione - è così che funziona per me. Ogni robot ha indicazioni molto chiare che non è più adatto al mercato. Non appena uno di questi segni viene rilevato - il robot viene immediatamente ri-ottimizzato. Ogni giorno vengono riottimizzati da tre a venti TS.
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
Migliore per qualità commerciale:
Il miglior grafico di qualità per il trading:
Il TS più vecchio, con almeno 50 scambi:
Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:
Gheorghe, vuoi commerciare in futures e indici su una vera borsa?
Forse stai giocando con la Lega? Sì, e non solo PAMM sulla sua base per fare soldi in mestieri marginali è possibile...
Sì, potete farlo nello scambio - non c'è differenza... Ma non ho i soldi per aprire un conto.
mi sembra che ci sia una differenza... ci sono 10.000,00 rubli da spendere lì. Futures e indnex su msc.
E dov'è? Qualcosa è davvero una piccola quantità.
Ma, ha ancora bisogno di un altro computer, e soprattutto - già la sovra-ottimizzazione quotidiana è a volte piuttosto dispendiosa in termini di tempo, occupando la maggior parte della giornata. Se si aggiungono più personaggi, ci vorrà più tempo... Perché non altri? L'idea della lega è totalmente trasparente e chiara!
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
Migliore per qualità commerciale:
Il miglior grafico di qualità per il trading:
Il TS più vecchio, con almeno 50 scambi:
Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi: