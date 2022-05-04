Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 333

Nuovo commento
 

Mi sono perso qualcosa in questo interessante thread... perché BTC è incluso nelle classifiche?

in pratica svaluta tutto. È bello, ma non è una moneta in senso generale. C'è una diversa fisica del tasso di cambio lì, non legata all'economia

---

appena sopra Roman ha accennato a un pensiero non detto - quando questo zoo cambia comportamento (i leader cambiano o altre statistiche cambiano), sapere che è il momento di prendere una pausa e ri-ottimizzare i robot. Il mercato sta cambiando.

 
Vladimir Baskakov:
Zhora, perché non finisci il tuo lavoro invece di continuare? Chi ne ha bisogno, chi è interessato, chi ne beneficia? Per voi. ? Allora giocaci tu.

Sto interpretando me stesso.

 
Maxim Kuznetsov:

Mi sono perso qualcosa in questo interessante thread... perché BTC è incluso nelle classifiche?

in pratica svaluta tutto. È bello, ma non è una moneta in senso generale. C'è una diversa fisica del tasso di cambio lì, non legata all'economia

---

appena sopra Roman ha accennato a un pensiero non detto - quando questo zoo cambia comportamento (i leader cambiano o altre statistiche cambiano), sapere che è il momento di prendere una pausa e ri-ottimizzare i robot. Il mercato sta cambiando.

BTC è un simbolo come qualsiasi altra cosa. Non mi interessa affatto quali siano i principi del cambiamento. Ne prendo qualcuno. Questo sistema è abbastanza possibile da applicare alle azioni e alle opzioni (anche se per le opzioni è necessario cambiare il codice dell'esperto).

Riguardo all'iper-ottimizzazione - è così che funziona per me. Ogni robot ha indicazioni molto chiare che non è più adatto al mercato. Non appena uno di questi segni viene rilevato - il robot viene immediatamente ri-ottimizzato. Ogni giorno vengono riottimizzati da tre a venti TS.

 
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

I migliori 20 per equilibrio:

Un grafico dei migliori per equilibrio:

Migliore per qualità commerciale:

Il miglior grafico di qualità per il trading:

Il TS più vecchio, con almeno 50 scambi:

Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:


 

Gheorghe, vuoi commerciare in futures e indici su una vera borsa?

Forse stai giocando con la Lega? Sì, e non solo PAMM sulla sua base per fare soldi in mestieri marginali è possibile...

 
Roman Shiredchenko:

Gheorghe, vuoi commerciare in futures e indici su una vera borsa?

Forse stai giocando con la Lega? Sì, e non solo PAMM sulla sua base per rendere possibile la grana nei commerci marginali...

Sì, potete farlo nello scambio - non c'è differenza... Ma non ho i soldi per aprire un conto.

 
Georgiy Merts:

Sì, si può fare in borsa - non c'è differenza... Ma non ho i soldi per aprire un conto.

Penso che ci sia una differenza... lì servono 10.000,00 rubli. Futures e indici su msc.
 
Roman Shiredchenko:
mi sembra che ci sia una differenza... ci sono 10.000,00 rubli da spendere lì. Futures e indnex su msc.

E dov'è? Qualcosa è davvero una piccola quantità.

Ma, ha ancora bisogno di un altro computer, e soprattutto - già la sovra-ottimizzazione quotidiana è a volte piuttosto dispendiosa in termini di tempo, occupando la maggior parte della giornata. Se si aggiungono più personaggi, ci vorrà più tempo... Perché non altri? L'idea della lega è totalmente trasparente e chiara!

 
Georgiy Merts:

E dov'è? Qualcosa è davvero una piccola quantità.

Ma, ha anche bisogno di un altro computer, e soprattutto - già la ri-ottimizzazione quotidiana è a volte piuttosto dispendiosa in termini di tempo, occupando la maggior parte della giornata. Se si aggiungono più personaggi, ci vorrà più tempo... Perché non altri? L'idea della lega è totalmente trasparente e chiara!

Preparerò una risposta e la posterò su lk - domani.
 
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

I migliori 20 per equilibrio:

Un grafico dei migliori per equilibrio:

Migliore per qualità commerciale:

Il miglior grafico di qualità per il trading:

Il TS più vecchio, con almeno 50 scambi:

Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:


1...326327328329330331332333334335336337338339340...360
Nuovo commento