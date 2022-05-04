Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 326
Eppure, continuo a pensare che sia spaventoso scommettere soldi seri su queste cose. L'accelerazione di possibili non gravi è in gran parte incidentale. Per quanto riguarda la questione della scelta intuitiva o meno dell'una o dell'altra variante di TS, provate a leggere di nuovo l'articolo.
https://www.mql5.com/ru/articles/143 c'è almeno una certa specificità e ordine della scelta del TS da scambiare sui risultati della statistica.
Non lo so, non lo so...
Per ora sto andando abbastanza bene. La mia fortuna sfrenata è finita, ma non si è ancora trasformata in sfortuna. Il conto principale ha $440 di capitale (il livello di margine non è mai sceso sotto il 1500%, di solito sopra il 2000%, al momento è 4300%, quindi è fuori questione).
E sono sempre più convinto di essere sulla strada giusta. La promessa di un profitto costante è un costante cambiamento di sistemi, cercando di indovinare quelli che sono promettenti. E non senza "mani d'aiuto", perché a volte vedo direttamente l'apertura di affari irragionevoli, che chiudo a breakeven alla prima occasione. A volte per niente. Ma più spesso non me ne pento.
Ed è così per me. Solo che il test continuo in tempo reale di 700 TS nel tester di strategia richiede troppa potenza di calcolo che non ho (anche in modalità 1M OHLC). È per questo che riottimo sempre, ogni giorno, da tre a dieci sistemi che mostrano un comportamento non valido (e anche allora il mio computer è spesso occupato durante tutta la giornata). Tutti gli altri sistemi - fanno trading sui conti demo della Lega, lavorando in modalità "all ticks". E tra questi scelgo i più promettenti. Ecco, ultimamente sono stato fortunato e sono soddisfatto.
Sto parlando di overclock - in generale, :-) sul tuo approccio al trading!
CONGRATULAZIONI!!!
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
Migliore per qualità commerciale:
Il miglior grafico di qualità per il trading:
Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:
Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:
Hai provato a mettere la tua lega su segnali?
Cosa vuoi dire?
Si tratta essenzialmente degli stessi "segnali", ma a differenza dei segnali a pagamento, i miei funzionano secondo i principi più semplici e "doppiati". Come fa la Lega a "prendere la mano con i segnali" (a pagamento o gratis)?
In questo momento sto "entrando nel vivo", l'account principale ha sistemi di alta qualità che funzionano, e finora sono riuscito a sostituirli con poche perdite. Anche ora vedo i benefici della Lega - quando un sistema sul mio conto principale inizia a fare una perdita - lo rimuovo immediatamente, e non ho la domanda "cosa fare ora" - ci sono sempre candidati per il lavoro nella Lega.
Al momento ho 460 dollari di capitale nel mio conto principale.
E perché non provare il machine learning per una determinazione più accurata del pivot point per le strategie?
Come lo immaginate?
In che modo questo "apprendimento automatico" è diverso dall'ottimizzazione della strategia convenzionale?
La cosa principale della Lega è l'estrema semplicità dei sistemi combinati con la loro grande varietà. E secondo me, il modo di ottimizzazione non ha un ruolo speciale.
Sarebbe molto più utile organizzare un chiaro ordine di rotazione dei sistemi, ma come farlo non mi è chiaro. Forse il machine learning sarebbe una buona soluzione qui... ma di nuovo, come?
Quindi la selezione dei sistemi per lavorare nella Lega rimane un punto intuitivo e "debole".
Hai sia trend che flat TS, ho solo bisogno di imparare a identificare la fine di un trend o flat per cambiarlo).
Usiamo la parola "voi", siamo un po' colleghi qui.
Tutto è un po' più complicato. Se fosse così, i sistemi funzionerebbero sempre "in antifase". Quando i sistemi di tendenza lavorano sul simbolo, i sistemi piatti sono perdenti. E viceversa. In realtà, non è così. In molti casi, sia il sistema piatto che quello di tendenza non riescono a funzionare simultaneamente.
Ora ho entrambi i sistemi trend e flat sul mio conto principale su Eurodollar, ed entrambi mostrano buoni risultati (anche se, non prendono le stelle dal cielo).