Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 319

Maxim Kuznetsov:

Solo ora, dopo un paio d'anni, il ramo (o piuttosto i risultati) cominciano a diventare utili

in base ai risultati del ramo, si vede chiaramente che :

- saldi di robot completamente automatici sono classici "SB con assorbimento" dalla tendenza "-spread

- l'ottimizzazione/selezione permanente comporta un aumento della dispersione - l'ampiezza del "chattering" aumenta

già una cosa buona e sensata da cui monetizzare MM

Non c'è nemmeno un granello di buon senso qui, per niente. È una fantasia senza senso. Sandbox
 
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

I migliori 20 per equilibrio:

Un grafico dei migliori per equilibrio:

I migliori 20 TS per qualità commerciale:

Il grafico dei migliori TS per qualità del commercio:

Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:

Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:



 
Quanto ha guadagnato il tuo pamm?
 

Nota per A_K (stai comunque guardando questo thread)

Nelle curve pubblicate da Georges c'è la chiave che state cercando. Sei pazzo per SB, quindi guarda come queste curve differiscono da esso. Molto poco, ma la chiave è in quel poco.

 
Vladimir Baskakov:
Quanto ha guadagnato il suo fondo comune?

Quanto posso dire - non ho guadagnato nulla. Solo il DC fa soldi su ogni scambio... E mi sto aggrappando alla vita. Ora sto testando un'altra idea, sembra esserci una prospettiva... E poi... vedremo.

Georgiy Merts:

Quanto posso dire - non ho guadagnato nulla. Solo il DC fa soldi su ogni scambio... E mi sto aggrappando alla vita. Ora sto testando un'altra idea, sembra esserci una prospettiva... E poi... vedremo.

Allora perché mettere su una cosa, vecchia di tre anni, che non rende un profitto.
Dovresti giocare con te stesso, non ha niente a che vedere con noi.
 
Vladimir Baskakov:
Allora perché pubblicare per tre anni una cosa che non è redditizia?
Dovresti giocare con te stesso, non è colpa nostra.

Questo è quello che faccio.

Da notare che tu sei venuto nel mio thread, non io nel tuo.

 
