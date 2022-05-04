Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 319
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Solo ora, dopo un paio d'anni, il ramo (o piuttosto i risultati) cominciano a diventare utili
in base ai risultati del ramo, si vede chiaramente che :
- saldi di robot completamente automatici sono classici "SB con assorbimento" dalla tendenza "-spread
- l'ottimizzazione/selezione permanente comporta un aumento della dispersione - l'ampiezza del "chattering" aumenta
già una cosa buona e sensata da cui monetizzare MM
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
I migliori 20 TS per qualità commerciale:
Il grafico dei migliori TS per qualità del commercio:
Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:
Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
Miglior TS per qualità commerciale:
Il grafico dei migliori TS per qualità del commercio:
Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:
Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:
Nota per A_K (stai comunque guardando questo thread)
Nelle curve pubblicate da Georges c'è la chiave che state cercando. Sei pazzo per SB, quindi guarda come queste curve differiscono da esso. Molto poco, ma la chiave è in quel poco.
Quanto ha guadagnato il suo fondo comune?
Quanto posso dire - non ho guadagnato nulla. Solo il DC fa soldi su ogni scambio... E mi sto aggrappando alla vita. Ora sto testando un'altra idea, sembra esserci una prospettiva... E poi... vedremo.
Quanto posso dire - non ho guadagnato nulla. Solo il DC fa soldi su ogni scambio... E mi sto aggrappando alla vita. Ora sto testando un'altra idea, sembra esserci una prospettiva... E poi... vedremo.
Allora perché pubblicare per tre anni una cosa che non è redditizia?
Questo è quello che faccio.
Da notare che tu sei venuto nel mio thread, non io nel tuo.
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
Il miglior TS per la qualità del commercio:
Grafico delle prime cinque ST per qualità del commercio:
Il TS più vecchio, con almeno 50 scambi:
Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 TS per qualità di trading:
Il miglior grafico a cinque TS per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi: