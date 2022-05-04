Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 321
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
"E l'unico modo per essere sempre in attivo è passare da un sistema all'altro in continuazione. "
Come si fa a determinare se questo sistema sta per fallire e questo sta per fare soldi? Se il sistema sta perdendo per 3 giorni di fila, e prima stava guadagnando per un mese - spegnilo. E viceversa, se guadagna per 3 giorni di fila, e prima stava perdendo - accendilo. Non è così semplice.
Per quanto ho capito, è impossibile identificare i modelli di mercato quando questo o quel TS funziona meglio o peggio raccogliendo statistiche. Per esempio, questa ST funziona meglio in settembre e febbraio dalle 12 alle 16. Mezz'ora prima del rilascio della notizia con 2/3 stelle e dopo non fare trading.
Ho un'altra domanda: forse avete sentito parlare delle opzioni binarie e avete provato a scrivere qualcosa di buono che funzioni per loro?
Ho appena iniziato a familiarizzare con MQL5 e sto progettando di sviluppare un redditizio Expert Advisor in Binario.
Sì, questo è il problema principale, e purtroppo si risolve per lo più in modo intuitivo.
Sto guardando l'indice di qualità durante il periodo storico, questo indice durante il periodo demo, il numero di richieste di SL. All'essenza del sistema. E poi metto quelli che trovo promettenti per davvero.
Non ho mai avuto a che fare con le opzioni binarie e non ho idea di cosa sia.
Sì, questo è il problema principale e, sfortunatamente, è per lo più risolto intuitivamente per me.
Guardo l'indicatore di qualità nel periodo storico, quell'indicatore nel periodo demo, il numero di SL consentiti. All'essenza del sistema. E poi metto quelli che trovo promettenti per davvero.
Non ho mai avuto a che fare con le opzioni binarie e non ho idea di cosa sia.
È un problema che non puoi risolvere, sarai sempre indovinato. La conclusione è che l'idea è spazzatura.
Sì, non il Graal. Hai tutto il "fluff che non è il Graal"...
Sì, non il Graal. Hai tutto il "fluff che non è il Graal"...
Sii logico, è un vicolo cieco, liberatene, sii uomo.
Che tipo di "schema"?
Ho detto più di una volta che la Lega è semplicemente un insieme di sistemi permanenti, testati e pronti all'uso. Lo guardo e prendo i sistemi che mi piacciono di più. E tu, allora, stai suggerendo che dovrei essere lasciato senza un così grande strumento? Cosa scommetto sul reale se non ho sistemi già pronti?
Sei pazzo, amico. Avete bisogno di un qualche tipo di monitoraggio... allora avete bisogno di alcune garanzie... ...allora non ti piace l'idea, anche se lo sto facendo io, non tu...
Tutti i sistemi della lega sono semplici come tre centesimi, KodoBase ha esperti gratuiti che lavorano esattamente secondo questi principi. E l'unica differenza tra i TC della lega è che posso valutare il loro lavoro usando il mio indice integrato di Qualità, e in tempo reale. Questo è tutto.
Si affronta la Lega come un'opportunità per venderla a qualcuno. Non ho intenzione di venderlo a nessuno. Se qualcuno è interessato, glielo darò gratis. Mi serve come un insieme di sistemi, sempre pronto all'uso. È così che ce l'ho.
Che tipo di "schema"?
Ho detto più di una volta che la Lega è semplicemente un insieme di sistemi permanenti, testati e pronti all'uso. Lo guardo e prendo i sistemi che mi piacciono di più. E tu, allora, stai suggerendo che dovrei essere lasciato senza un così grande strumento? Cosa scommetto sul reale se non ho sistemi già pronti?
Sei pazzo, amico. Avete bisogno di un qualche tipo di monitoraggio... allora avete bisogno di alcune garanzie... ...allora non ti piace l'idea, anche se sono io a farlo, non tu...
Tutti i sistemi della lega sono semplici come tre centesimi, KodoBase ha esperti gratuiti che lavorano esattamente secondo questi principi. E l'unica differenza tra i TC della lega è che posso valutare il loro lavoro usando il mio indice integrato di Qualità, e in tempo reale. Questo è tutto.
Si affronta la Lega come un'opportunità per venderla a qualcuno. Non ho intenzione di venderlo a nessuno. Se qualcuno è interessato, glielo darò gratis. Mi serve come un insieme di sistemi, sempre pronto all'uso. È così che ce l'ho.
Non ho affatto bisogno della tua lega, è come un dolore nel forum, fastidioso nella sua stupidità
Non inserire il soggetto se non ti serve.
Ne ho bisogno.
Un grafico dei migliori per equilibrio:
Migliore per qualità commerciale:
Il miglior grafico di qualità per il trading:
Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:
Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
Migliore per qualità commerciale:
Il miglior grafico di qualità per il trading:
Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:
Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:
Beh, se a un uomo piace bloggare la sua follia qui, chi dice che non possa...