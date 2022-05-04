Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 329
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Questo è quello che sto cercando di dire; analizzare attentamente, trovare i punti di forza e di debolezza di ogni asse, sostituendo le debolezze con i punti di forza per mettere insieme, diciamo, 5 assi produttivi invece di 700 quasi inutili... lavorate sui vostri errori, migliorate e migliorate, altrimenti correrete questi 700 quasi inutili alla pensione senza guadagnare veramente nulla)
Quanto sopra è corretto, non ci sono "punti di forza e di debolezza" in nessun TC.
Io sostengo che QUALSIASI ST ha periodi di profitto e di perdita, con il profitto totale che è inferiore alla perdita totale nello stesso tempo in media. E l'unico modo per essere sempre in profitto è passare continuamente da un sistema all'altro.
È a questo che servono 700 sistemi "inutili" - in modo che in qualsiasi momento io abbia "qualcosa a cui passare". E sono stato soddisfatto più di una volta - improvvisamente il sistema di "combattimento" avrebbe smesso di funzionare, e se non fosse stato per la Lega - non avrei saputo con cosa sostituirlo, cercando di modificarlo. Ma con la Lega non ho nemmeno questa domanda - ho sempre qualche candidato per sostituirlo.
Quindi non mi resta che rincorrere 700 sistemi inutili fino alla mia pensione, qualunque essa sia! Perché è proprio questa piscina che mi permette di avere sempre una scelta. Non appena mi fermo ad un particolare sistema, non importa come lo miglioro, inevitabilmente fallirà, e non avrò un sostituto per esso.
Lei sembra essere un uomo istruito - e per come la vedo io, lei pensa che tutti gli altri siano stupidi. C'è sempre qualche scopo - lo scopo che avete per attirare gli investitori, non voglio setacciare Internet per i vostri riferimenti su questo argomento (la lega) - ma penso che ci sia sicuramente uno. Non ti costerebbe nulla aprire Signal. E per tre anni di questo thread - mostraci i risultati.
Smettila di "ululare"!
Non ho bisogno di invogliare gli investitori, almeno fino a quando non avrò sviluppato regole chiare per sostituire i sistemi di "combattimento".
Non ho nemmeno bisogno di mostrare i risultati, tanto più che io stesso non li vedo ancora. Gli investitori che ho avuto - mi hanno trovato per caso, apparentemente selezionando conti che esistono da molto tempo. Aprirò un segnale quando il conto principale sarà in profitto, cioè quando (se) sarà più di 800$. Al momento ci sono solo 450 dollari. E non credo che sarò in attivo entro la fine dell'estate, anche in uno scenario "buono". Ed è molto più probabile che lo "scenario" sia negativo, e che non sarò in attivo nemmeno per il nuovo anno. Di conseguenza, non vedo il motivo di aprire un segnale.
Chiunque sia interessato all'uno o all'altro robot della Lega può sempre ottenere un rekord gratuito per aver promesso di aprire un segnale gratuito.
Smettila di "ululare"!
Non ho bisogno di invogliare gli investitori, almeno non finché non ho elaborato regole chiare per sostituire i sistemi di "combattimento".
Non ho nemmeno bisogno di mostrare il risultato, soprattutto perché io stesso non lo vedo ancora. Gli investitori che ho avuto - mi hanno trovato per caso, apparentemente selezionando conti che esistono da molto tempo. Aprirò un segnale quando il conto principale sarà in profitto, cioè quando (se) sarà più di 800$. Al momento ci sono solo 450 dollari. E non credo che sarò in attivo entro la fine dell'estate, anche in uno scenario "buono". Ed è molto più probabile che lo "scenario" sia negativo, e che non sarò in attivo nemmeno per il nuovo anno. Di conseguenza, non vedo il motivo di aprire un segnale.
Chiunque sia interessato all'uno o all'altro robot della Lega può sempre ottenere un codice inverso gratuito per aver promesso di aprire un segnale gratuito.
Tu suggerisci di scaricare l'Expert, ma nessuno come il creatore dell'Expert sarà in grado di capire e sintonizzare nel modo giusto. Mi piacerebbe vedere i vostri lavori - sotto forma di segnale.
Aspetterò il tuo segnale, spero che lo aprirai. Vi auguro buona fortuna!
Tu suggerisci di scaricare l'Expert, ma nessuno come il creatore dell'Expert sarà in grado di capire e sintonizzare nel modo giusto. Mi piacerebbe vedere il tuo lavoro sotto forma di segnale.
Aspetterò il tuo segnale, spero che lo aprirai. Vi auguro buona fortuna!
Il mio Expert Advisor non ha impostazioni. Solo la percentuale di rischio.
Qui, nell'archivio c'è un modulo eseguibile per entrambe le piattaforme e un elenco di procedure guidate.
Il campo Regcode non è usato nel tester.
Non ci sono impostazioni nel mio EA. Solo la percentuale di rischio.
Qui, l'archivio contiene l'eseguibile per entrambe le piattaforme e una lista di maghi.
Il campo Regcode non è usato nel tester.
Il peso è minaccioso - cosa potrebbe essere messo lì per far pesare Expert Advisor quasi 6 megabyte?
Si possono stipare 700 TC lì dentro, ovviamente....
La lista è allegata.
Si possono stipare 700 TC lì dentro, ovviamente....
La lista è allegata.
Ce l'hai, non funziona nel tester?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Come si usa?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
qualcosa a che fare con le miniere?
Ops... Modulo sbagliato per cinque sterline!
Aspetta, ti metto quello giusto....
Questo è quello giusto.
Devi specificare nei parametri la procedura guidata desiderata e la percentuale di rischio (zero - lotto minimo costante), la ricodifica non è necessaria nel tester.
qualcosa a che fare con le miniere?
Magik! Non in miniera.
Ogni sistema ha il suo magik, che deve essere specificato all'avvio.