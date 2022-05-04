Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 330
Questo è quello giusto.
È necessario specificare nei parametri la procedura guidata desiderata e la percentuale di rischio (zero - lotto minimo costante), il regexcode non è necessario nel tester.
E il solito Expert Advisor. Perché pesa 3,5 megabyte?
Di nuovo, perché contiene 700 sistemi. La lista è allegata. Le liste dei migliori sono in questo thread.
Hai riprodotto il codice 700 volte?
\\\\
come ho capito nel codice si può dirigere ad un altro indicatore è solo una linea nel codice
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
come faccio a far sì che un altro sistema mostri un risultato diverso?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
non stai raccontando tutta la storia - molto probabilmente c'è qualcosa di sbagliato nell'estrazione
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Perché metto un magik
Trade Magic: 240140
e mi dà ancora il magico 0.
1. Sì. Ogni sistema ha una lista dei suoi parametri.
2. Dovete specificare nei parametri di input il magik del sistema.
3. molto divertente. Ripeto - tutti i sistemi sono semplici. Ci sono esperti su questi TC in kodobase. Posso fornire i codici sorgente, tuttavia, tireranno tutta la mia libreria, che è più di mille file.
4. Smettila di "blaterare".
Grazie per la lezione! Ora almeno saprò che ci sono esperti di queste dimensioni. Anche se non ho notato che è diverso daMoving Average che pesa solo 60kb
Grazie Cap.
Tutti i maghi che finiscono in zero non sono diversi dalla media mobile, poiché agiscono secondo quell'algoritmo, e ho sottolineato, tutti i sistemi sono semplici. Compreso questo.
Sì! Cambia le strategie - partendo da 240140 cambiato a 240142 il risultato è diverso e senza l'indicatore
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
240141 è diverso
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Beh, almeno questo ha riscaldato un po' il tuo argomento! Se ti ho offeso in qualche modo, mi scuso e ti auguro buona fortuna!
Magiks che termina in 2 è un'entrata per una pausa sulle cime dello zigzag. Alla fine dell'1 - entrata toccando il confine del canale dei prezzi.
C'è una lista completa delle magie e dei nomi dei sistemi nell'Archivio.
Grazie! - Forse qualcuno userà il tuo Expert Advisor.
- Ho fatto il mio Expert, sto ancora cercando una strategia di trading. Ne ho uno più semplice, permette di utilizzare alcuni indicatori o di lavorare con gli oggetti. L'ho implementato per avere la possibilità di scegliere qualsiasi strategia. Per me è un ottimo Expert Advisor.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
se siete interessati, eccolo quihttps://www.mql5.com/ru/code/34046
Sono stufo delle tue "urla" snob...
Un EA con un mucchio di parametri è estremamente instabile. Fallisce con la stessa probabilità di quella più semplice. E ci vuole molto sforzo per testarlo. Ho rinunciato al TS complesso molto tempo fa. Più un sistema è semplice, più è stabile.
E riguardo al "forse qualcuno lo userà" - di nuovo... Non ho alcun desiderio di "venderlo". Se esco da un drawdown aprirò un segnale. Se non ce la faccio, o se nessuno si abbona al segnale - beh, fanculo...