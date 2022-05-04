Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 330

Georgiy Merts:

Questo è quello giusto.

È necessario specificare nei parametri la procedura guidata desiderata e la percentuale di rischio (zero - lotto minimo costante), il regexcode non è necessario nel tester.

E il solito Expert Advisor. Perché pesa 3,5 megabyte?

EALeague_Free__1

EALeague_Free__2

 
SanAlex:

E poi c'è il solito Esperto. Perché pesa 3,5 megabyte?


Di nuovo, perché contiene 700 sistemi. La lista è allegata. Le liste dei migliori sono in questo thread.

Georgiy Merts:

Ripeto, perché ci sono 700 sistemi in esso. La lista è allegata. Le liste dei migliori sono in questo thread.

Hai riprodotto il codice 700 volte?

come ho capito nel codice si può dirigere ad un altro indicatore è solo una linea nel codice

come faccio a far sì che un altro sistema mostri un risultato diverso?

non stai raccontando tutta la storia - molto probabilmente c'è qualcosa di sbagliato nell'estrazione

RM 0 20:06:19.401 Trade 2021.04.07 23:58:59 Совершена сделка [#214  sell 0.01 EURUSD at 1.18714]
RJ 0 20:06:19.401 Trade 2021.04.07 23:58:59 ордер выполнен sell 0.01 at 1.18714 [#214  sell 0.01 EURUSD at 1.18714]
RG 0 20:06:19.401 Trade 2021.04.07 23:58:59 позиция закрыта в связи с окончанием теста на 1.18714 [#210  buy 0.01 EURUSD 1.18110 sl: 1.18237 tp: 1.19741]
PS 0 20:06:19.401 Сделки 2021.04.07 23:58:59 сделка #215  продажа 0.01 EURUSD на 1.18714 выполнена (на основе ордера #215)
 PH 0 20:06:19.401 Trade 2021.04.07 23:58:59 совершена сделка [#215  sell 0.01 EURUSD at 1.18714]
QG 0 20:06:19.401 Trade 2021.04.07 23:58:59 ордер выполнен sell 0.01 at 1.18714 [#215  sell 0.01 EURUSD at 1.18714]
DK 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Обнаружено более одной неизвестной магии в тестере !
JD 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Trade Magic: 240140
DO 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Найдено Magic: 0
RE 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 ulLastExitDealTicket: 213
HK 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Обнаружено более одной неизвестной магии в тестере !
FD 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Trade Magic: 240140
PN 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Найдено Magic: 0
NE 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 ulLastExitDealTicket: 213
OH 0 20:06:19.404 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Правильный коэффициент: 0.9976
IM 0 20:06:19.404 Тестер окончательный баланс 10063.77 USD
RD 0 20:06:19.404 Тестер OnTester результат 0.8703425685819519
QN 0 20:06:19.404 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 EA deinited ! Причина: советник удален с графика.
FO 0 20:06:19.416 Тестер EURUSD,H1: 5213110 тиков, сгенерировано 1630 баров. Среда синхронизирована в 0:00:00.058. Тест прошел в 0:00:17.755.
JR 0 20:06:19.416 Тестер EURUSD,H1: общее время от входа до остановки тестирования 0:00:17.813 (включая 0:00:00.058 для синхронизации исторических данных)
НЕТ 0 20:06:19.416 Тестер 444 Мб используемой памяти, включая 0.94 Мб исторических данных, 128 Мб тиковых данных
FL 0 20:06:19.416 Файл журнала тестера "D:\MyTerminal4\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20210409.log" написано
RH 0 20:06:19.417 test Experts\EALeague_Free.ex5 на EURUSD,Н1 поток завершен
PQ 0 20:06:19.785 127.0.0.1 подготовка к выключению

Perché metto un magik

Trade Magic: 240140

e mi dà ancora il magico 0.

DK 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Обнаружено более одной неизвестной магии в тестере !
JD 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Trade Magic: 240140
DO 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Найдено Magic: 0
 
[Eliminato]  
Grazie per la lezione! Ora almeno saprò che ci sono esperti di queste dimensioni. Anche se non ho notato che è diverso daMoving Average che pesa solo 60kb

EALeague_Free__3

 
SanAlex:

Grazie per la lezione! Ora almeno saprò che ci sono Esperti di tali dimensioni. Anche se non ho notato la sua differenza conMoving Average che pesa solo 60kb

Grazie Cap.

Tutti i maghi che finiscono in zero non sono diversi dalla media mobile, poiché agiscono secondo quell'algoritmo, e ho sottolineato, tutti i sistemi sono semplici. Compreso questo.

Georgiy Merts:

Grazie Cap.

Tutte le magie che terminano in zero non sono diverse dalla media mobile, poiché operano secondo quell'algoritmo, ho sottolineato, tutti i sistemi sono i più semplici. Ho sottolineato che tutti i sistemi sono i più semplici.

Sì! Cambia le strategie - partendo da 240140 cambiato a 240142 il risultato è diverso e senza l'indicatore

EALeague_Free__4

240141 è diverso

EALeague_Free__5

Beh, almeno questo ha riscaldato un po' il tuo argomento! Se ti ho offeso in qualche modo, mi scuso e ti auguro buona fortuna!

 
Magiks che termina in 2 è un'entrata per una pausa sulle cime dello zigzag. Alla fine dell'1 - entrata toccando il confine del canale dei prezzi.

C'è una lista completa delle magie e dei nomi dei sistemi nell'Archivio.

Georgiy Merts:

I magiks che terminano in 2 sono inseriti da una pausa sui picchi a zig zag. All'1 - ingresso su toccare il confine della fascia di prezzo.

C'è una lista completa delle magie e dei nomi dei sistemi nell'Archivio.

Grazie! - Forse qualcuno userà il tuo Expert Advisor.

- Ho fatto il mio Expert, sto ancora cercando una strategia di trading. Ne ho uno più semplice, permette di utilizzare alcuni indicatori o di lavorare con gli oggetti. L'ho implementato per avere la possibilità di scegliere qualsiasi strategia. Per me è un ottimo Expert Advisor.

se siete interessati, eccolo quihttps://www.mql5.com/ru/code/34046

Эксперт для Автоматизации Ручной торговли.
 
SanAlex:

Grazie! - Forse qualcuno userà il tuo esperto, grazie ancora!

- Mi sono fatto un Expert, sto ancora cercando una strategia di trading. Ma è più semplice, permette di inserire indicatori o lavorare con oggetti. L'ho implementato per avere la possibilità di scegliere qualsiasi strategia. Per me è un ottimo Expert Advisor.

se siete interessati, eccolo quihttps://www.mql5.com/ru/code/34046

Sono stufo delle tue "urla" snob...

Un EA con un mucchio di parametri è estremamente instabile. Fallisce con la stessa probabilità di quella più semplice. E ci vuole molto sforzo per testarlo. Ho rinunciato al TS complesso molto tempo fa. Più un sistema è semplice, più è stabile.

E riguardo al "forse qualcuno lo userà" - di nuovo... Non ho alcun desiderio di "venderlo". Se esco da un drawdown aprirò un segnale. Se non ce la faccio, o se nessuno si abbona al segnale - beh, fanculo...

