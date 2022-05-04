Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 328
Quale camera?
La Lega dei sistemi di trading è un insieme di 700 robot dei principi più semplici.
Tra questi, ci sono sempre quelli che stanno facendo soldi al momento. Di conseguenza, li prendo e li uso finché non falliscono.
L'unica questione è il principio di selezione dei sistemi, che finora è stato risolto in modo più intuitivo.
Questo è quello che ti consiglio di fare - aprire un segnale e regolare gli Expert Advisors a tua discrezione. Allora riceveresti chiarezza dal tuo lavoro; poiché è ancora poco chiaro ed è difficile per noi darti un consiglio che possa portare al Santo Graal.
E come lo immagina?
Non ho assolutamente modo di dire perché un bot o un altro abbia fatto o perso soldi. Al massimo, posso supporre con un certo grado di probabilità che il sistema continuerà a funzionare per qualche tempo, proprio come sta funzionando ora. Questa è l'ipotesi che faccio intuitivamente. E come si fa a sapere perché guadagna o perde... chi lo sa?
Brr, mi stai dicendo che non sai perché una particolare posa era aperta o chiusa?
Quindi vi consiglio - di aprire un segnale e regolare gli Esperti secondo la vostra discrezione. Poi ci sarebbe chiarezza dal vostro lavoro, ma come tutto è vago ed è difficile per noi di consigliarvi - ciò che si potrebbe raggiungere il Graal.
C'è una PAMM là fuori nelle Alpi!!!
Sei un secondo? Tutta la comunicazione avviene qui e noi vogliamo la lega qui!!!
Se il tuo amico non vuole aprire il segnale - Aprilo tu, vedremo che tipo di cervello hai.
Sta dicendo che le persone affidano i loro fondi al suo amico? - Se è così, non invidio i suoi investitori.
1. No.
2. Non lo so. Cos'è questo atteggiamento? Sta a voi decidere chi invidiare e chi no!!!!
BLEEP!!!!!!!!!!!!!!!!
Se hai intenzione di 'urlare' con arroganza, non ti risponderò. Siamo colleghi qui, quindi diamoci del tu.
Ho un conto principale da cui lavoro. In questo momento ha 450 dollari di capitale. Quando (se) raddoppierò questa cifra, aprirò un segnale. C'è un grafico azionario, un carico e molto altro (il conto è lì dall'inizio del 2016).
Il mio lavoro - solo io ne ho bisogno. Non lo impongo a nessuno, ma posso condividerlo con chi lo desidera. Per una promessa di aprire un segnale gratuito su maghi selezionati.
Brr, mi stai dicendo che non sai perché una particolare posa è stata aperta o chiusa?
I sistemi sono i più semplici, con i principi più conosciuti.
Ma non riesco a capire perché un Expert Advisor fa un profitto su una tale apertura e non ha fatto un profitto esattamente sulla stessa apertura sei mesi fa.
Sei un secondo? Tutta la comunicazione avviene qui e noi vogliamo la lega qui!!!
Se il tuo amico non vuole aprire il segnale - Aprilo tu, vedremo che tipo di cervello hai.
Sta dicendo che le persone affidano i loro fondi al suo amico? - Se è così, non invidio i suoi investitori.
Non ho avuto quasi nessun investitore - non sono ancora uscito in positivo rispetto a quello che versavo una volta. In tutto questo tempo, quattro persone hanno corso un rischio. Tutti investiti per termini di circa un mese. Tre hanno ottenuto un profitto di circa uno o due per cento. Il quarto ha ottenuto il cinque per cento.
Lo so, i sistemi sono i più semplici, con i principi più conosciuti.
Ma non posso dire perché un Expert Advisor fa un profitto su una tale apertura, mentre sulla stessa identica apertura di sei mesi fa non faceva profitti.
Questo è quello che sto cercando di dirti; analizza attentamente, trova le debolezze di ogni asse, sostituisci le debolezze con i punti di forza e metti insieme, diciamo, 5 assi produttivi invece di 700 quasi inutili... Lavorate sugli errori, migliorate e migliorate, altrimenti rincorrerete questi 700 quasi inutili fino alla vostra pensione)
Non avevo quasi nessun investitore - non sono ancora uscito in positivo rispetto a quello che ho versato una volta. In tutto questo tempo, quattro persone hanno corso un rischio. Tutti investiti per termini di circa un mese. Tre di loro hanno ottenuto un profitto di circa l'uno o due per cento. Il quarto ha ottenuto il cinque per cento.
Lei sembra essere un uomo istruito - E per come la vedo io, lei pensa che tutti gli altri siano stupidi. C'è sempre uno scopo - lo scopo che avete per attirare gli investitori, non voglio setacciare Internet per i vostri riferimenti su questo argomento (lega) - ma penso che ci sia. Non ti costerebbe nulla aprire il segnale. E per tre anni di questo argomento - per mostrarci il risultato.