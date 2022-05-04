Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 325
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Quindi sei un altruista, non per 💸 ma per l'idea.
Perché dovrei? Vi dico che se mai aprirò un segnale, sarà costoso. Ma questo è molto lontano... Penso di poter tornare dieci volte a 300 dollari, o anche a 250 dollari
Perché dovrei? Vi dico che se mai aprirò un segnale, sarà costoso. Ma questo è molto lontano... Penso di poter tornare dieci volte a 300 dollari, o anche 250 dollari
Zhora, ho paura che non tutti vivranno per vedere questo momento felice.
Non sarà un momento felice! Vi dico che probabilmente ora riporterò tutto a terra. La mia scelta dei sistemi è intuitiva! E l'intuizione è una cosa... da dove lo prendo...
La redditività di qualsiasi sistema è inversamente proporzionale al numero di persone che lo utilizzano. E il principio di base è che i giocatori terzi servono a fornire liquidità ai suoi organizzatori.
Pertanto, l'unico modo per un giocatore terzo di fare soldi è quello di essere molto piccolo e agile, seguendo le orme degli organizzatori
La redditività di qualsiasi sistema è inversamente proporzionale al numero di persone che lo utilizzano. E il principio di base è che i giocatori terzi servono a fornire liquidità ai suoi organizzatori.
Pertanto, l'unica opzione per i giocatori di terze parti per fare soldi è di essere molto piccoli e agili, seguendo la guida degli organizzatori.
Proprio così.
Ecco, sto cercando di trovare la mia strada per questo.
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
La migliore qualità commerciale:
Migliore per tabella di qualità:
Il TS più vecchio, con almeno 50 scambi:
Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:
Si scopre che un sistema impostato per una certa dimensione d'onda può fallire nel tempo e poi funzionare di nuovo. Non si sa come questo rapporto tra aspettative e dimensioni dell'onda cambierà in futuro.
Ma poiché il rapporto è in continuo movimento e ci sono molti posti in cui può muoversi, la probabilità che appaia nel punto desiderato è minore che in tutti gli altri. E il sistema si sta lentamente prosciugando.
Se si divide un grande periodo in periodi più piccoli come ho fatto io, il quadro sarà ancora più caotico. Le cose stanno così.
Non c'è nemmeno bisogno di impostarlo in modo specifico: qualsiasi sistema basato su un grafico di prezzo standard è già modulato dalla volatilità ed è garantito per avere i problemi descritti.
E ho rinunciato a cercare di "capire il mercato". Mi sono destreggiato con una vagonata di sistemi diversi, prendendo deliberatamente quelli più semplici, e concentrando i miei sforzi non su come far funzionare il sistema, ma su come scegliere tra quelli che già funzionano.
Culto del carico. È così che i nativi, cercando di evocare piani di nulla, sperimentano con cosa costruire i loro layout per un'evocazione più efficace. Qualsiasi risultato di questo approccio è casuale e senza valore, perché non ha niente a che vedere con il processo che si suppone essere influenzato o in qualche modo analizzato.
Culto del carico. È così che gli indigeni, nel tentativo di evocare piani di nichts, sperimentano con cosa costruire i loro mock-up per un'evocazione più efficace: con il bambù o con le palme. Qualsiasi risultato di un tale approccio è casuale e insignificante perché non ha niente a che vedere con il processo che si vuole influenzare o in qualche modo analizzare.
Non sono d'accordo.
Anche se anche il culto del kargo è abbastanza ragionevole da una prospettiva aborigena. Ma la Lega non è puramente una ripetizione di qualcosa visto da qualche parte. Nella Lega, però, l'idea è di avere sempre un insieme di sistemi testati con qualche storia di demo di successo. Ho tutti questi.
Un'altra cosa è selezionare sistemi promettenti tra quelli. Qui, ahimè, posso solo ripetere - agisco per intuizione. E l'intuizione molto spesso fallisce.
Così, il mio conto principale ha cominciato a diminuire.
In questo momento sono 420 dollari di capitale.
Non sono d'accordo.
Anche se anche il culto del kargo è abbastanza ragionevole da una prospettiva aborigena. Ma la Lega non è puramente una ripetizione di qualcosa visto da qualche parte. Nella Lega, però, l'idea è di avere sempre un insieme di sistemi testati con qualche storia di demo di successo. Ho tutti questi.
Un'altra cosa è selezionare sistemi promettenti tra quelli. Qui, ahimè, posso solo ripetere - agisco per intuizione. E l'intuizione molto spesso fallisce.
Così, il mio conto principale ha cominciato a diminuire.
In questo momento sono 420 dollari di capitale.
Tuttavia, penso ancora che sia spaventoso scommettere soldi seri su queste cose. La rincorsa di possibili non gravi è in gran parte incidentale. Sulla questione della scelta tra varianti di TS intuitive e non intuitive, provate a leggere di nuovo l'articolo.
https://www.mql5.com/ru/articles/143 qui almeno alcune specifiche e l'ordine della scelta di TS per il commercio sui risultati delle statistiche.
Lo Strategy Tester del terminale MetaTrader 5 permette di trovare il miglior set di parametri, al quale il sistema di trading fornisce il massimo profitto in un dato intervallo di tempo. Ma come farlo in tempo reale? L'idea di utilizzare il trading virtuale di diverse strategie nell'EA è stata discussa nell'articolo Expert Advisor Contest, dove viene data la sua implementazione in MQL4.
In questo articolo, mostreremo che in MQL5, la creazione e l'apprendimento di strategie adattive è notevolmente semplificato utilizzando l 'approccio orientato agli oggetti, le classi per lavorare con i dati e le classi di trading della Libreria Standard.