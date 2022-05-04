Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 322
È come una scatola di sabbia. Cifre per il gusto delle cifre e grafici per il gusto dei grafici.
Beh, se una persona ama scrivere qui la sua follia, chi può fermarla...
Cosa è richiesto?
Ho sottolineato più di una volta - ho bisogno di un insieme di TS che siano stati testati su dati storici, e che abbiano qualche periodo demo di successo. Ce l'ho. Cosa c'è che non va? Quali "numeri per il bene dei numeri"? Non è "per il bene dei numeri", è per il bene di avere un insieme coerente di sistemi tra cui scegliere.
Ecco perché pubblico questi rapporti - è da essi che scelgo i TC più promettenti da utilizzare.
Cosa c'è che non va?
Cosa è richiesto?
Niente di male, )))) Alcune persone vogliono solo ferire gli altri ))))
Va tutto bene, ))))) Alcune persone vogliono solo ferire i sentimenti degli altri).
Voglio dire, è comprensibile che non ci sia il Graal...
È un peccato. Mi dispiace dirlo... Il Graal, per come la vedo io, è saltare continuamente da un sistema all'altro. È ora di spegnere quelli poco promettenti... Qui, una settimana fa, gli eurofranchi mi hanno fregato... Due sistemi hanno fatto un colpo basso dal conto reale - entrambi erano piatti, e l'euro-franco è andato in una tendenza prolungata... Naturalmente, gli stoploss sono caduti, i sistemi hanno cominciato a mostrare un comportamento sbagliato e si sono spenti... Il conto è di nuovo sotto i trecento dollari... Beh... Credo che ora ne stiamo uscendo...
È comprensibile che non ci sia un Graal...
Per affinare l'inizio del lavoro efficace e la fine. Collegare questi periodi a fattori esterni. Affermare semplicemente lo stato del TS in relazione alla serie di prezzi fallirà sempre nei periodi di cambiamento delle proprietà/caratteristiche di quella serie.
Mi sono abituato a non prestare attenzione alle emozioni inutili di persone inutili. Non sempre funziona. ma per lo più aiuta)
È comprensibile che non ci sia un Graal...
Mi sono abituato a non prestare attenzione alle emozioni inutili di persone inutili. Non sempre funziona. ma per lo più aiuta)
Sì, è così, e mi sta bene, posso vedere qualche prospettiva. Il fatto che non ho perso soldi non è affatto male. Sì, mi piacerebbe fare un po' di soldi... Beh, non posso ancora farlo... Probabilmente non lo farà... cosa farai...
:-) Ad essere onesti, sembra già una favola del toro bianco...
E anche tu...
La lega è solo un indicatore. Quali sistemi stanno funzionando in questo momento. Il trading della Lega consiste nel passare costantemente da un sistema all'altro. È esattamente quello che sto facendo adesso. A quanto pare, il conto supererà i 300 questa settimana. Vedremo.
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
Miglior TS per qualità commerciale:
Il migliore per tabella di qualità:
Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:
Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
Miglior TS per qualità commerciale:
Il migliore per tabella di qualità:
Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:
Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:
Perché ci sono DIVERSI sistemi su DIVERSI accoppiamenti?
Questo rende molto più difficile identificare il CARATTERE del sistema.
O tutti i sistemi su una coppia o tutti i sistemi su tutte le coppie. Allora sarebbe più facile e più "naturale" identificare le caratteristiche di ogni sistema. O mi manca qualcosa?