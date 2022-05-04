Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 322

moskitman:
È come una scatola di sabbia. Cifre per il gusto delle cifre e grafici per il gusto dei grafici.
Beh, se una persona ama scrivere qui la sua follia, chi può fermarla...

Cosa è richiesto?

Ho sottolineato più di una volta - ho bisogno di un insieme di TS che siano stati testati su dati storici, e che abbiano qualche periodo demo di successo. Ce l'ho. Cosa c'è che non va? Quali "numeri per il bene dei numeri"? Non è "per il bene dei numeri", è per il bene di avere un insieme coerente di sistemi tra cui scegliere.

Ecco perché pubblico questi rapporti - è da essi che scelgo i TC più promettenti da utilizzare.

Cosa c'è che non va?

 
Niente di male, )))) Alcune persone vogliono solo ferire gli altri ))))

 
Valeriy Yastremskiy:

Va tutto bene, ))))) Alcune persone vogliono solo ferire i sentimenti degli altri).

Voglio dire, è comprensibile che non ci sia il Graal...

È un peccato. Mi dispiace dirlo... Il Graal, per come la vedo io, è saltare continuamente da un sistema all'altro. È ora di spegnere quelli poco promettenti... Qui, una settimana fa, gli eurofranchi mi hanno fregato... Due sistemi hanno fatto un colpo basso dal conto reale - entrambi erano piatti, e l'euro-franco è andato in una tendenza prolungata... Naturalmente, gli stoploss sono caduti, i sistemi hanno cominciato a mostrare un comportamento sbagliato e si sono spenti... Il conto è di nuovo sotto i trecento dollari... Beh... Credo che ora ne stiamo uscendo...

 
Per affinare l'inizio del lavoro efficace e la fine. Collegare questi periodi a fattori esterni. Affermare semplicemente lo stato del TS in relazione alla serie di prezzi fallirà sempre nei periodi di cambiamento delle proprietà/caratteristiche di quella serie.

Mi sono abituato a non prestare attenzione alle emozioni inutili di persone inutili. Non sempre funziona. ma per lo più aiuta)

 
:-) Onestamente, tutto comincia a sembrare un racconto di un toro bianco...
 
Valeriy Yastremskiy:

Per affinare l'inizio del lavoro efficace e la fine. Mettere in relazione questi periodi con fattori esterni. Affermare semplicemente lo stato del TS in relazione alla serie di prezzi fallirà sempre nei periodi di cambiamento delle proprietà/caratteristiche di quella serie.

Mi sono abituato a non prestare attenzione alle emozioni inutili di persone inutili. Non sempre funziona. ma per lo più aiuta)

Sì, è così, e mi sta bene, posso vedere qualche prospettiva. Il fatto che non ho perso soldi non è affatto male. Sì, mi piacerebbe fare un po' di soldi... Beh, non posso ancora farlo... Probabilmente non lo farà... cosa farai...

 
Roman Shiredchenko:
:-) Ad essere onesti, sembra già una favola del toro bianco...

E anche tu...

La lega è solo un indicatore. Quali sistemi stanno funzionando in questo momento. Il trading della Lega consiste nel passare costantemente da un sistema all'altro. È esattamente quello che sto facendo adesso. A quanto pare, il conto supererà i 300 questa settimana. Vedremo.

 
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

I migliori 20 per equilibrio:

Un grafico dei migliori per equilibrio:

Miglior TS per qualità commerciale:

Il migliore per tabella di qualità:

Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:

Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:


 
Perché ci sono DIVERSI sistemi su DIVERSI accoppiamenti?

Questo rende molto più difficile identificare il CARATTERE del sistema.

O tutti i sistemi su una coppia o tutti i sistemi su tutte le coppie. Allora sarebbe più facile e più "naturale" identificare le caratteristiche di ogni sistema. O mi manca qualcosa?

