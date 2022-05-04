Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 320
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
Classifica Top 20 per la qualità del commercio:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:
Perché non trovare una storia di qualità per circa 20 anni e correre attraverso tutti questi TC, risparmiando un sacco di tempo, trovare le ragioni dello scarico e fare una cosa che abbia senso?
Perché non trovare una storia di qualità per circa 20 anni e scorrere tutti questi TC, risparmiando un sacco di tempo, trovare le ragioni dello scarico e fare una cosa sensata?
Perché è già stato fatto.
Te l'ho detto - la mia conoscenza del trading è iniziata con un tale Expert Advisor, che è stato "redditizio per 20 anni". Per più di cinque anni il sistema è stato sviluppato (dal mio partner prima che ci incontrassimo), e poi per quasi mezzo anno ho scritto il codice di questo TS molto complesso. Beh, quando era in funzione, il primo mese ha funzionato bene, e poi due mesi dopo si è "appeso a zero", e poi ha svuotato tutti i soldi.
E che senso hanno questi TS complessi, se funzionano esattamente allo stesso modo dei più semplici. Qui, ho SEMPRE alcuni sistemi nella Lega che sono in buoni profitti. Il problema è che in qualsiasi momento possono smettere di guadagnare allo stesso modo, e venderanno tutto.
Cosa intende per "storia di qualità"? Pensate che la storia nel terminale sia di scarsa qualità?
Riguardo al "tempo risparmiato" - divertente. C'erano già tante persone coraggiose che dicevano che "è più facile fare il test". Tutti erano convinti che è impossibile eseguire 700 sistemi in prova in un breve periodo di tempo.
E sulla "ragione dello scarico" - anche questo è divertente. La ragione delle perdite è la stessa: la ST non si adatta al mercato. Detto questo, ho detto più di una volta - NESSUN sistema può essere sempre redditizio. Il sistema ha QUALSIASI sistema ha periodi di profitto e periodi di perdita, e i periodi di perdita sono più lunghi.
Qualsiasi cosa "intelligente" tu faccia, anch'essa avrà periodi di perdita più lunghi di quelli di guadagno. E l'unico modo per essere sempre in profitto è passare da un sistema all'altro in continuazione.
Cosa intende per "storia di qualità"? Pensi che la storia nel terminale sia di scarsa qualità?
Penso che la storia sotto il 95% sia di bassa qualità, c'è un'alta possibilità di errore.
Rispetto la tua persistenza, ma dopo tanti anni senza trovare una strategia non-flush, ti chiedi se stai andando nella direzione giusta...
Penso che TC sia come una donna, ha bisogno di un approccio speciale, TC e una donna senza entusiasmo sono noiosi.)
Una storia al di sotto del 95% mi sembra di scarsa qualità, c'è un'alta possibilità di errore
Rispetto la tua persistenza ma dopo tanti anni che non trovi una strategia non prugna ti chiedi se sei sulla strada giusta...
Penso che TS sia come una donna, ha bisogno di un approccio speciale, TS e una donna senza entusiasmo sono noiosi )
Una storia al di sotto del 95% mi sembra di scarsa qualità, c'è un'alta possibilità di errore
Rispetto la tua persistenza ma dopo tanti anni che non trovi una strategia non prugna ti chiedi se sei sulla strada giusta...
Penso che il TS è come una donna, ha bisogno di un approccio speciale, il TS e una donna senza entusiasmo sono noiosi)
Quale "errore"?
Prima di tutto, cosa pensate che i numeri delle citazioni si ripetano? (Manteniamo il "tu").
In secondo luogo, NON sto cercando una "strategia non cieca", ripeto, sono convinto che non esista. Qualsiasi strategia ha periodi di guadagno e periodi di perdita, con periodi di perdita più lunghi.
La lega è puramente un "pool di sistemi pronti all'uso". Ne ho bisogno solo per il fatto che ho una scelta di sistemi in qualsiasi momento, non solo testati prima dell'installazione su una demo, ma anche con una storia di demo di successo. Tutto. La Lega si occupa di questo compito e non ho bisogno di nient'altro da essa.
Quale "errore"?
In primo luogo, perché pensate che le cifre della citazione saranno ripetute? (Manteniamo il "tu").
In secondo luogo, NON sto cercando una "strategia non commerciale", ripeto, sono convinto che non esista. Qualsiasi strategia ha periodi di guadagno e periodi di perdita, con periodi di perdita più lunghi.
La lega è puramente un "pool di sistemi pronti all'uso". Ne ho bisogno solo per il fatto che ho una scelta di sistemi in qualsiasi momento, non solo testati prima dell'installazione su una demo, ma anche con una storia di demo di successo. Tutto. La lega fa il suo lavoro e non ho bisogno di nient'altro da essa.
La scarsa qualità è una storia incompleta, comincio ad avere delle secche dal 5 in poi, quelle minime si fondono in quelle orarie, e poi ancora peggio; quelle orarie si fondono in una barra giornaliera... Come si può modellare su questo?)
È già provato e ho anche visto che le combinazioni di zecche non si ripetono mai, ma si possono vedere sequenze simili, sono cicliche, qualcosa come modelli...
Voglio dire, la lega è il tuo hobby, come una collezione di modelli, vedo.
La scarsa qualità è una storia incompleta, ho avuto dei dadi che iniziavano a 5, le barre dei minuti si fondono in barre delle ore, e poi peggio; le barre delle ore si fondono in una barra del giorno... Come si può modellare su questo?)
È già provato e ho anche visto che le combinazioni di zecche non si ripetono mai, ma si possono vedere sequenze simili, sono cicliche, qualcosa come modelli...
Voglio dire, la lega è il tuo hobby, come una collezione di modelli, lo capisco.
Qualcosa di strano... Le mie quotazioni Alpari vanno bene anche su MT4... E su MT5, dove faccio le mie ottimizzazioni - neanche lontanamente...
E a proposito di "hobby" - il trading è un hobby per me, non ho mai ritirato un centesimo... Quindi prendo dei sistemi dalla lega, li uso... ma, ahimè, non ho nulla di cui vantarmi.
Qualcosa di strano... Le mie quotazioni Alpari vanno bene, anche su MT4... E su MT5, dove eseguo le ottimizzazioni, non c'è niente del genere...
E a proposito di "hobby" - il trading è un hobby per me, non ho mai ritirato un centesimo...
Credo che dipenda dal broker.
"E l'unico modo per essere sempre in profitto è passare continuamente da un sistema all'altro. "
Come si fa a determinare se questo sistema sta per fallire e questo sta per fare soldi? Se il sistema sta perdendo per 3 giorni di fila, e prima stava guadagnando per un mese - spegnilo. E viceversa, se guadagna per 3 giorni di fila, e prima stava perdendo - accendilo. Non è così semplice.
Per quanto ho capito, è impossibile identificare i modelli di mercato quando questo o quel TS funziona meglio o peggio raccogliendo statistiche. Per esempio, questa ST funziona meglio in settembre e febbraio dalle 12 alle 16. Mezz'ora prima del rilascio della notizia con 2/3 stelle e dopo non fare trading.
Ho un'altra domanda: forse avete sentito parlare delle opzioni binarie e avete provato a scrivere qualcosa di buono che funzioni per loro?
Ho appena iniziato a capire MQL5 e sto progettando di sviluppare un Expert Advisor redditizio per Boo.