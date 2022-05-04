Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 324
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ho già pensato di misurare il livello di rumorosità del grafico del passato recente. Qual è l'intervallo massimo del canale, qual è l'intervallo mediano. Forse questo influisce su come funziona la strategia.
E ho rinunciato a cercare di "capire il mercato". Ho costruito una vagonata di sistemi diversi, prendendo deliberatamente i più semplici e concentrando i miei sforzi non su come far funzionare il sistema, ma su come scegliere tra quelli che già funzionano.
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
Miglior TS per qualità commerciale:
Il migliore per tabella di qualità:
Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:
Il più vecchio grafico di TS:
Interessante...
Ho avuto una fortuna sfrenata a marzo sul mio conto reale principale, ho già fatto più del +50%, e ho portato l'importo fino a 400 dollari, mentre il livello di margine non è mai sceso sotto il 1500%, essendo di solito sopra il 2000%. Ho chiaramente 'colpito il mio passo'. Vedremo quanto tempo riuscirò a starci dentro, e quando tornerò ai soliti 300 dollari...
Se va così, o almeno a metà, entro la fine dell'estate aprirò un segnale...
Interessante...
Ho avuto una fortuna sfrenata a marzo sul mio conto reale principale, ho già fatto più del +50%, e ho portato l'importo fino a 400 dollari, mentre il livello di margine non è mai sceso sotto il 1500%, essendo di solito sopra il 2000%. Ho chiaramente "toccato il fondo". Vedremo quanto tempo riuscirò a starci dentro, e quando tornerò ai soliti 300 dollari...
Se va così, o almeno a metà, entro la fine dell'estate aprirò un segnale...
Dai, George, almeno fai nascere qualcosa.
Hm... Il pollo viene contato in autunno. Finora la fortuna è stata buona, e sto "aiutando l'esperto con le mie mani". Da un momento all'altro, la fortuna finirà e tornerò ai 300 di febbraio. Cosa ti devo? Se uscirò da un crollo, allora penseremo a un segnale...
Hm... Il pollo viene contato in autunno. Finora la fortuna è stata buona, e sto "aiutando l'esperto con le mie mani". Da un momento all'altro, la fortuna si esaurirà e tornerò ai 300 di febbraio. Cosa ti devo? Se uscirò da un crollo, allora penseremo a un segnale...
Immagino che non lo vedremo più.
È abbastanza possibile. A cosa ti serve? Non ti stai iscrivendo.
È abbastanza possibile. A cosa ti serve? Non ti stai iscrivendo.
E non consiglierei ad altri di fare lo stesso. Sono stupito dalla vostra pazienza, essendo stato stufo dell'idea di una correzione per così tanti anni.
Allora di cosa ti preoccupi quando la aprirò? Costerà 50 dollari, il che significa che ha senso pagare così tanto per un abbonamento solo quando il capitale reale su di noi raggiunge i 5.000 dollari, il che non accadrà mai.La mia idea di correzione mi piace molto, e l'ho portata avanti. Non lo sto vendendo a nessuno, a differenza di te...
Allora di cosa ti preoccupi quando la aprirò? Costerà 50 dollari, il che significa che ha senso pagare così tanto per un abbonamento solo quando il capitale reale su di noi raggiunge i 5.000 dollari, il che non accadrà mai.