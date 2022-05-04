Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 331
La Lega è una collezione di tutti i tipi di TS. Sono essenzialmente gli stessi "segnali", ma a differenza dei segnali a pagamento, i miei funzionano sui principi più semplici e "stupidi". Come può la Lega "fare pressione sui segnali" (pagati o gratuiti)?
Beh, ovviamente invece del TS per valutare i segnali. Come tu stesso hai scritto è essenzialmente lo stesso, la differenza è che il TS del segnale è una scatola nera, ma una scatola con storia di trading e profitti su un conto reale
Sì, l'indicatore di qualità funziona per qualsiasi sequenza di trade.
Ma... Beh, ottenete che un segnale ha 0,96 di qualità, l'altro 1,02, il terzo 1,25, e ? Dice solo che il terzo segnale ha scambiato il migliore sulla storia conosciuta e il primo il peggiore, ma tutti hanno scambiato bene. Il primo è "al limite", ma accettabile se gli altri fattori sono "per" il segnale.
Tuttavia, l'indicatore di qualità è solo uno dei fattori di selezione. Per esempio, un fattore importante sono le code SL inaccettabili, il drawdown, l'attesa di un massimo, l'attesa di un nuovo trade negli ultimi due anni. Come si ottengono questi parametri su un segnale quando la maggior parte di essi non ha questa storia?
E i fattori intuitivi? Diciamo che guardo se il sistema è in tendenza o piatto e il comportamento generale del simbolo negli ultimi mesi. Come posso valutare questo sul segnale?
Cioè, per valutare il segnale come io valuto il TS della Lega, è possibile solo se avrò accesso al TS del segnale e al codice del robot che lavora con questo segnale. Bene, o se lavorerò a stretto contatto con il fornitore del segnale che mi fornirà tutti questi dati. Senza questo, non sarò in grado di determinare quando il segnale è impostato per commerciare e quando il segnale viene rimosso dal commercio.
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
Miglior TS per qualità commerciale:
Il grafico dei migliori TS per qualità del commercio:
Il TS più vecchio, con almeno 50 scambi:
Il grafico del TS più vecchio, con almeno 50 scambi:
George, com'è l'equilibrio? I grafici sembrano essere tutti alzati.
Le classifiche sono sempre in alto, sono le migliori.
L'equilibrio è purtroppo diminuito. Non ho ancora prosciugato tutto quello che ho guadagnato in un marzo di grande successo, ma la maggior parte di quella somma è andata.
Oh, che peccato. Ovviamente, ho bisogno di un meccanismo per rilevare il cambiamento del modello di movimento del prezzo. Se si capisce come viene descritto questo personaggio, che cos'è, allora è possibile fare un cambio di sistema. Penso che l'attenzione dovrebbe essere diretta in questa direzione.
ecco l'argomento della TS adattiva negli articoli:
https://www.mql5.com/ru/articles/143
hai scelto il migliore per la shara e bang on :-)
"L'equilibrio è purtroppo in discesa" - questo è il punto:
5.4 Non ci sono miracoli.
Ricorda che il sistema adattivo non è un graal (USDJPY H1, 4.01.2010-20.08.2010):
Se non ci sono strategie redditizie in un sistema adattivo, allora usarle non sarà efficace. Usare strategie redditizie.
George - nella tua Chance più semplice - culo - non ne uscirà nulla di buono, tranne un grafico di equilibrio in aumento casuale del tuo DEP.