Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 314
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
Classifica Top 20 per la qualità del commercio:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Perché non provare a pompare queste strategie con MO come ho descritto nel mio articolo?
L'unico requisito è un numero di scambi di 15k o più per storia disponibile.
C'è meno possibilità di peggiorare, ma possono migliorare l'accuratezza dell'ingresso nel mercato - eliminando gli errori evidenti.
Ho mostrato esempi dal tester prima, ma mi sono imbattuto nel segnale (https://www.mql5.com/ru/signals/875397), l'autore ha esattamente la stessa"barba" in cima al momento.
A proposito, questa sezione del grafico dovrebbe essere analizzata quando si collegano i segnali di terzi, qui si capisce immediatamente la strategia di trading del proprietario.
Quindi non dovete scrivere le vostre lamentele non supportate dalla mancanza di profitto nel vostro feedback))).
Chi lo farà?
Posso dare a tutte le persone interessate le password di investimento di tutte e tre le divisioni, e il modulo eseguibile, e anche uno appositamente compilato, se sono richieste delle modifiche.
Ma non ci sono volontari - tutti vogliono "afferrare il calore con le mani degli altri". Solo tu, Alexey, mi hai aiutato una volta, per te tutto questo è completamente aperto in qualsiasi momento. Ma per questi studi stessi - io, ahimè, non ho le risorse e il tempo.
Non c'è niente di complicato - devi solo provare una volta, e ti dirò se hai qualche domanda. In termini di risorse - paragonabile all'ottimizzazione convenzionale, ma questo metodo permetterà una riconfigurazione meno frequente.
stringObjectName(
longchart_id,// identificatore del grafico
-----------------------------------------------------------------
intpos,// numero nella lista
----------------------------------------------------------------
intsub_window=-1,// numero della finestra
inttype=-1// tipo di oggetto
);
funzione seleziona ancora casualmente gli oggetti dalla lista.Ma se dopo aver creato questi quattro oggetti cambio manualmente i nomi, l'ordine del trattamento degli oggetti diventa secondo l'ordine di cambio dei nomi, ma alla seconda interazione del codice, di nuovo l'ordine di numerazione è f*ck sa cosa?
Per favore consigliate, se qualcuno lo sa, quale principio viene utilizzato per numerare gli oggetti grafici nella lista degli oggetti grafici in 5metatrader?Quando creo 4 livelli Fibo nella lista, appaiono così Ma se si fa una selezione attraverso l'Expert Advisor, la selezione non viene eseguita dal primo numero della lista ma caoticamente Se si tiene conto che l'oggetto viene cancellato e creato di nuovo dopo il cambio di nome, allora cambiando il secondo parametro nella funzione a 0,
La Lega dei sistemi commerciali non usa oggetti grafici.