Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 315

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

Miglior TS per qualità commerciale:

I migliori cinque grafici per qualità del commercio:

Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:

Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:



 
Quando apparirà il vero monitoraggio?
 
Vladimir Baskakov:
Quando ci sarà un vero monitoraggio?

Monitoraggio COSA?

Te l'ho detto molto tempo fa, posso dare a tutti quelli che vogliono una password di investimento - e tu puoi monitorare quanto vuoi.

Non sono io quello che dovrebbe rastrellare il calore con le mani degli altri.

Georgiy Merts:

Monitoraggio COSA?

Te l'ho detto molto tempo fa, posso dare a tutti quelli che vogliono una password di investimento - e tu puoi monitorare quanto vuoi.

Non sono io quello che dovrebbe rastrellare il calore con le mani degli altri.

Quanto hai rastrellato da solo?
 
Vladimir Baskakov:
Hai fatto molto da solo?

No, l'ho detto più di una volta - 'appeso intorno allo zero'.

Georgiy Merts:

No, l'ho detto più di una volta - 'appeso intorno allo zero'.

Allora di che calore stai parlando se non hai fatto un centesimo tu stesso
 
Vladimir Baskakov:
Allora di che calore stai parlando se non hai guadagnato nemmeno un centesimo?

Pensi che il calore sia solo per i soldi? Quando si lavora, fa anche caldo. Non lavorerò per te. Se hai bisogno di monitoraggio, prendi una password di investimento e monitora quello che vuoi. Ma solo da te stesso. Non a mie spese.

Georgiy Merts:

Pensi che il calore sia solo per i soldi? Quando si lavora, fa anche caldo. Non lavorerò per te. Se hai bisogno di monitoraggio, prendi una password di investimento e monitora quello che vuoi. Ma solo da te stesso. Non a mie spese.

Esattamente, il calore è il denaro, nel trading. Non ce l'hai, ecco perché nessuno ha bisogno della tua password di investitore.
Ho chiesto di vedere un monitoraggio adeguato del suo conto. Trovate argomenti ridicoli per non mostrare nulla di reale. Perché sai che la tua idea è nulla, inefficace, vuota. Ma te lo sei portato dietro per due anni, sprecando le risorse del sito e postando schemi incomprensibili per qualche motivo.
