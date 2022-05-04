Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 315
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
Miglior TS per qualità commerciale:
I migliori cinque grafici per qualità del commercio:
Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:
Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
I migliori 20 TS per qualità commerciale:
I migliori cinque grafici per qualità del commercio:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 TS per qualità commerciale:
Il grafico dei primi cinque in termini di qualità del commercio:
Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:
Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Quando ci sarà un vero monitoraggio?
Monitoraggio COSA?
Te l'ho detto molto tempo fa, posso dare a tutti quelli che vogliono una password di investimento - e tu puoi monitorare quanto vuoi.
Non sono io quello che dovrebbe rastrellare il calore con le mani degli altri.
Monitoraggio COSA?
Te l'ho detto molto tempo fa, posso dare a tutti quelli che vogliono una password di investimento - e tu puoi monitorare quanto vuoi.
Non sono io quello che dovrebbe rastrellare il calore con le mani degli altri.
Hai fatto molto da solo?
No, l'ho detto più di una volta - 'appeso intorno allo zero'.
No, l'ho detto più di una volta - 'appeso intorno allo zero'.
Allora di che calore stai parlando se non hai guadagnato nemmeno un centesimo?
Pensi che il calore sia solo per i soldi? Quando si lavora, fa anche caldo. Non lavorerò per te. Se hai bisogno di monitoraggio, prendi una password di investimento e monitora quello che vuoi. Ma solo da te stesso. Non a mie spese.
Pensi che il calore sia solo per i soldi? Quando si lavora, fa anche caldo. Non lavorerò per te. Se hai bisogno di monitoraggio, prendi una password di investimento e monitora quello che vuoi. Ma solo da te stesso. Non a mie spese.