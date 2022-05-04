Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 313

VVT:

Quindi la barba in alto è ancora migliore di quella in basso, quindi l'algoritmo è corretto?

Esattamente, ma questo è un tester.

In realtà non ci sarà questa bellezza), ma il punto è che se la posizione è in perdita, viene chiusa sullo stop e lo stop dovrebbe essere almeno il 50% dell'incasso previsto.

 
Farkhat Guzairov:

Mmm, uno stop è buono un giorno e un altro domani, l'autore di questo thread ha avuto l'idea di sincronizzare gli stop con la volatilità, lo trovo interessante

 
VVT:

Sono d'accordo che stop e take sono entrambi valori calcolati in base al mercato attuale.

 
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

Il miglior TS per la qualità del commercio:

Grafico delle prime cinque ST per qualità del commercio:

Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:

Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:


 
Georgiy Merts:

Beh, non discuto, se si trova la migliore metodologia per scegliere... Ma non ne ho trovato uno. Quindi la mia scelta finora è più intuitiva.

A proposito, ecco un argomento su cui Alexei potrebbe essersi interrogato... e tu hai scritto che non hai familiarità con questo articolo e argomento - REVIEW plz... forse qualcosa di simile in termini di scelta?

qui c'è una serie di TS per MA e poi passa al BEST TS sui periodi MA corrispondenti - qualcosa di simile a questo...? in termini di selezione

https://www.mql5.com/ru/articles/143

I sistemi di trading adattivi e il loro uso nel terminale

Il mercato ha scelto i migliori. Perché non seguire la sua scelta? Cosa succederebbe se tutte queste dieci strategie fossero combinate in un EA, a condizione che ogni strategia possa essere scambiata "virtualmente", e nel trading reale, periodicamente (ad esempio all'inizio di ogni nuova barra) determinare la migliore strategia e scambiare secondo i suoi segnali?

I risultati del test della strategia adattiva risultante sono mostrati in Fig. 2. Il grafico del saldo del conto durante il trading adattivo è evidenziato in rosso. Si noti che più della metà delle volte l'andamento dei soldi della strategia adattiva segue lo stesso schema della strategia MA_63 che alla fine si è rivelata vincente.

Figura 2: Grafici dei fondi per la strategia adattiva utilizzando i segnali di 10 sistemi di trading

Fig. 2: Grafici dei movimenti dei fondi nel conto della strategia adattiva utilizzando i segnali di 10 sistemi di trading

Se nessuna delle strategie è attualmente redditizia, il sistema adattivo non dovrebbe fare trading. Un esempio di questo caso è mostrato in Fig. 4 (periodo dal 4 al 22 gennaio 2010).

Figura 4: Orizzonte temporale in cui la strategia adattiva ha smesso di aprire nuove posizioni a causa della mancanza di strategie redditizie

Fig 4: Time frame quando la strategia adattiva ha smesso di aprire nuove posizioni a causa della mancanza di strategie redditizie

Dall'inizio di gennaio 2010, il leader della performance era la strategia MA_3 (blu). Poiché MA_3 (blu) stava guadagnando di più in quel momento, la strategia adattiva (rossa) ha seguito i suoi segnali. Tra l'8 e il 20 gennaio, tutte le strategie considerate erano in rosso, quindi la strategia adattiva non ha aperto nuove posizioni di trading.

Se tutte le strategie di trading sono in rosso, è meglio astenersi dall'aprire nuove posizioni. Questo punto importante vi permetterà di fermare le transazioni perdenti e di risparmiare denaro.


Mi ricordo di questo articolo e ne uso alcuni punti nelle mie selezioni.

Tuttavia, la selezione principale è ancora intuitiva.

Finora è ancora "chattering around zero". Non sto perdendo, ma non sto nemmeno guadagnando.

 
