Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 317
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Te lo ripeto, Renat: posso fornire a chiunque voglia un modulo eseguibile. E del principio di funzionamento di ogni sistema non faccio segreto, tutti sono semplici come tre centesimi. Prendete tutte le coppie che volete!
La questione è la stessa, scegliere i TS utili, e in tempo per spegnere quelli falliti! Ahimè, finora è una decisione intuitiva, e sapete, il mio intuito è debole...
C'è stato uno stalker, Roman Sheridenko, che ha preso il tuo sistema e l'ha buttato giù velocemente. Questo è tutto.
Hai capito... Quale "sistema"?
Non ho un sistema. Ho un insieme di ogni sorta di sistemi semplici che, per diventare un sistema normale, hanno bisogno di essere accesi e spenti nel tempo. Ma non ho un metodo per accenderlo e spegnerlo. Come potrebbe Roman "prendere" qualcosa che non esiste?
Non hai niente, ma stai distribuendo le password, quindi scambia come vuoi. Dov'è il calore?
Te l'ho detto - il lavoro è mio. Questo è il "calore".
Controllo quotidianamente tutti i sistemi e li tengo in rotazione. La Lega ha ancora dei sistemi che funzionano bene. Che è quello che ho cercato di ottenere. L'ho raggiunto - mi sta bene. E tu vuoi un graal già pronto. Ahimè, non fa per me.
Ho chiesto il monitoraggio, non ho bisogno del tuo Graal.
NOOOOOOOOOO. È il graal di cui avete bisogno. Quelli che hanno bisogno di monitoraggio hanno preso da tempo le password di investimento e controllano tutto ciò di cui hanno bisogno.
Ma non hai bisogno di monitoraggio - hai bisogno del Graal. Io, ahimè, non ce l'ho.
