Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 317

Nuovo commento
 
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 per la qualità del commercio:

I migliori cinque grafici per la qualità del trading:

I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:

Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:


[Eliminato]  
Georgiy Merts:

Te lo ripeto, Renat: posso fornire a chiunque voglia un modulo eseguibile. E del principio di funzionamento di ogni sistema non faccio segreto, tutti sono semplici come tre centesimi. Prendete tutte le coppie che volete!

La questione è la stessa, scegliere i TS utili, e in tempo per spegnere quelli falliti! Ahimè, finora è una decisione intuitiva, e sapete, il mio intuito è debole...

Ho trovato un uomo, Roman Sheridenko, che ha preso il tuo sistema e lo ha prosciugato rapidamente. Questo è tutto
 
Vladimir Baskakov:
C'è stato uno stalker, Roman Sheridenko, che ha preso il tuo sistema e l'ha buttato giù velocemente. Questo è tutto.

Hai capito... Quale "sistema"?

Non ho un sistema. Ho un insieme di ogni sorta di sistemi semplici che, per diventare un sistema normale, hanno bisogno di essere accesi e spenti nel tempo. Ma non ho un metodo per accenderlo e spegnerlo. Come potrebbe Roman "prendere" qualcosa che non esiste?

[Eliminato]  
Georgiy Merts:

Hai capito... Quale "sistema"?

Non ho un sistema. Ho un insieme di ogni sorta di sistemi semplici, che per trasformarsi in un sistema normale - bisogna accendere e spegnere nel tempo. Ma non ho un metodo per accenderlo e spegnerlo. Come potrebbe Roman "prendere" qualcosa che non esiste?

Non avete niente, ma date le password, quindi scambiate come volete. Dov'è il calore?
 
Vladimir Baskakov:
Non hai niente, ma stai distribuendo le password, quindi scambia come vuoi. Dov'è il calore?

Te l'ho detto - il lavoro è mio. Questo è il "calore".

Controllo quotidianamente tutti i sistemi e li tengo in rotazione. La Lega ha ancora dei sistemi che funzionano bene. Che è quello che ho cercato di ottenere. L'ho raggiunto - mi sta bene. E tu vuoi un graal già pronto. Ahimè, non fa per me.

[Eliminato]  
Georgiy Merts:

Te l'ho detto - il lavoro è mio. Questo è il "calore".

Controllo tutti i sistemi su base giornaliera e li tengo in rotazione. La Lega ha ancora dei sistemi che funzionano bene. Che è quello che ho cercato di ottenere. L'ho raggiunto - mi sta bene. E tu vuoi un graal già pronto. Ahimè, non fa per me.

Ho chiesto il monitoraggio, non ho bisogno del tuo Graal.
 
Vladimir Baskakov:
Ho chiesto il monitoraggio, non ho bisogno del tuo Graal.

NOOOOOOOOOO. È il graal di cui avete bisogno. Quelli che hanno bisogno di monitoraggio hanno preso da tempo le password di investimento e controllano tutto ciò di cui hanno bisogno.

Ma non hai bisogno di monitoraggio - hai bisogno del Graal. Io, ahimè, non ce l'ho.

[Eliminato]  
Georgiy Merts:

NOOOOOOOOOO. È il graal di cui avete bisogno. Quelli che hanno bisogno di monitoraggio hanno preso da tempo le password di investimento e stanno monitorando tutto ciò di cui hanno bisogno.


Chi ha preso la password di investimento?
 
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 TS per qualità di trading:

Top five TS chart per la qualità del trading:

I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:

Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:


 
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 per la qualità del commercio:

I migliori cinque grafici per la qualità del commercio:

Il TS più vecchio, con almeno 50 scambi:

Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:



1...310311312313314315316317318319320321322323324...360
Nuovo commento