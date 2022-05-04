Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 156
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
L'unica cosa che posso dire è questa: il mago200640 non è un esistente, non è mai esistito.
Tutti gli altri mage e regex dovrebbero essere indipendenti dalla data dell'eseguibile, a meno che non siano sovra-ottimizzati. Ma questo può essere visto nel rapporto settimanale per vedere se i maghi richiesti ci sono o no.
In alternativa, ecco come faccio io: ho diversi nomi per diverse date del modulo eseguibile. Di conseguenza, i nuovi maghi (recentemente riottimizzati) lavorano sulla nuova build del modulo, e per quelli vecchi lascio il modulo su cui lavorano intatto. Cioè uso diverse build del modulo eseguibile allo stesso tempo.
Basta rollbackare le magie di cui avete bisogno sulla vecchia build runtime.
Senkuyu. Rinominato. L'ho riavvolto e funziona.
Ma USDCHF - no.
L'ho scelto oggi - vedi rapporto.
L'ho fatto, ma è un numero diverso. - 240640, non 200640
Amici, non ho modo di tenere traccia di quali dei vostri maghi hanno fallito.
Ogni giorno, come ho detto, da tre a una dozzina di sistemi vanno giù. La maggior parte sono della Lower Division, ma occasionalmente falliscono anche sistemi della Higher Division. Tenere traccia di quale sistema si trova nella classifica è troppo stressante.
E non ci vedo molto senso. Non appena il sistema mostra un comportamento inaccettabile - lo scriverà nel registro e smetterà di commerciare.
Ma, naturalmente, è possibile che sul mio conto - il sistema non funziona più, e sul tuo conto, non ha ancora superato i limiti consentiti, e funziona ulteriormente.
Amici, non ho modo di tenere traccia di quali dei vostri maghi hanno fallito.
Ogni giorno, come ho detto, da tre a una dozzina di sistemi vanno giù. La maggior parte sono della Lower Division, ma occasionalmente falliscono anche sistemi della Higher Division. Tenere traccia di quale sistema si trova nella classifica è troppo stressante.
E non ci vedo molto senso. Non appena il sistema mostra un comportamento inaccettabile - lo scrive nel log, e smette di commerciare.
Ma è certamente possibile che nel mio account il sistema non funzioni più, mentre nel tuo account non ha ancora superato i limiti consentiti e continua a funzionare.
OK. È chiaro. Ma TC ferma automaticamente il trading quando i limiti vengono superati?
Ho ottenuto all'installazione "archivio" - l'inizio di giugno di un modulo eseguibile di LIGI ha ottenuto su mestieri di maghi che non ha ottenuto nel modulo di luglio.
È possibile installare i robot TS sui magiks su qualsiasi simbolo per fare trading su M15 TF - faranno anche trading solo sul simbolo "cucito" in loro? (supponendo, naturalmente, che questo strumento sia nel Market Watch)
OK. Questo è comprensibile. E in generale, il TS stesso ferma automaticamente il trading quando i limiti vengono superati?
Quando ho installato il modulo LIGI eseguibile "archivio" - inizio giugno, i maghi, che non si sono alzati nel modulo di luglio, sono entrati in commercio.
Posso installare i robot TS per i simboli magici su qualsiasi simbolo per M15 TF - faranno anche trading solo sul simbolo che lampeggia in esso? (naturalmente, se questo strumento è disponibile in Market Watch)
A volte risponderò per George, se sono sicuro delle risposte. Se a George non dispiace?
Sì, se i limiti vengono superati il magik viene rimosso del tutto dall'offerta.
Puoi metterlo su qualsiasi simbolo e su qualsiasi TF. Ma non è possibile cambiare il TF del grafico dopo l'installazione.
A volte risponderò per George se sono sicuro delle risposte. Se a Georgi non dispiace?
Sì, se i limiti vengono superati, il magik viene rimosso del tutto dal commercio.
Si può impostare su qualsiasi simbolo e su qualsiasi TF. Ma una volta impostato, non si può cambiare TF del grafico.
OK. Lo sapevo .:-)
Dove sono i soldi, Lebowski?
Signori, quando pensate che la lega farà il suo primo profitto? (Specialmente per Joe, stiamo parlando di profitti).
Te lo aspetti, vero? O hai intenzione di dirci che sei di una setta di favolosi d******* a cui non interessa il profitto e pensi anche che un risultato negativo sia blah blah blah ? :D
Ma non dite che state lavorando per il bene della società, verranno a prendere questo pulito da una breve storia di "ts", se posso dirlo, e inizieranno ad arricchirsi su di esso. xD
Dove sono i soldi, Lebowski?
Signori, quando pensate che arriveranno le prime entrate dalla lega? (Specialmente per Joe - stiamo parlando di profitti)
Te lo aspetti, vero? O hai intenzione di dirci che sei di una setta di favola d******* che non si preoccupa del profitto e un risultato negativo è anche un risultato di blah blah blah per te ...? :D
Ma non dite che state lavorando per il bene della società, verranno a prendere questo pulito da una breve storia di "ts", se posso dirlo, e inizieranno ad arricchirsi su di esso. xD
Stavamo spedendo la nostra pasta? :-)
Qui guardate i grafici postati dal topicstarter e agite...