Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 312
La presenza di uno stop cambia certamente lo stato), ma che tipo di stop è quello, oltre 200 pips, beh... Questo non è serio). Se diciamo che un take è di 60 pips e uno stop di 10-40 pips e il TS è nello stato +, questo è un sistema funzionante. Il trucco non è che tutti gli affari devono essere redditizi, ma che gli affari redditizi si sovrappongono a quelli non redditizi alla fine di un certo periodo, per esempio nel giorno corrente.
Le cose stanno così.
Di nuovo, la Lega ha TUTTE le combinazioni di tecniche. E quando c'è un TS piatto su un simbolo di tendenza, è chiaro che avrà uno stop molto grande.
Questa è una buona indicazione che un tale TS non è adatto al mercato. Allora perché rimuoverlo dalla Lega? Al contrario, lasciatelo funzionare, e avvertite dell'inammissibilità del suo uso sul conto reale!
In questo caso, non capisco l'indignazione della gente.
Io sostengo la Lega così com'è. Se qualcuno ha bisogno di qualcosa - gli esperti sono in Kodobaz - prendetelo e fate il vostro campionato, meglio del mio... Dove si trova? Perché non vedo nessun ramo di questo tipo con rapporti regolari?
È già un thread wow e non stai lanciando questo argomento, significa che vedi il senso in esso, e soprattutto il risultato dovrebbe essere un rendimento (profitto) e sembra che lo sia).
Lo fai da molto tempo e non ci rinunci, vuol dire che ne vedi il senso e, soprattutto, il guadagno, e tu ce l'hai.
Il vantaggio principale, come ho detto prima, è la disponibilità di una serie di Expert Advisors di trading reali che stanno lavorando in modalità demo e che mostrano profitto. Ce l'abbiamo già.
L'ho già implementato e il mercato sta crescendo, e ne sono ancora più soddisfatto.
"Barba" dall'alto )))))))))))
Cosa pensi che significhi la barba sul fondo?
"Barba" dal basso. Il verde è una possibile perdita. Sembra così:
"Barba" dall'alto )))))))))))
Green, è un profitto perso )). Di nuovo, una tale immagine può essere vista solo in un test, ma vi dirà con certezza che l'algoritmo del bot non è una logica "over-hyped"
:-)
è un mauvais ton a postare foto qui senza un rapporto...
Le immagini sono solo per spiegare il mio punto di vista, niente di più. Sono sicuro che l'ospite del thread sta eseguendo bot nel test, probabilmente ha ottenuto tali immagini.
"Barba" dal basso. I verdi sono una possibile perdita. Sembra così:
Quindi la barba in alto è ancora migliore di quella in basso, quindi l'algoritmo è corretto?