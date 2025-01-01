DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardStringheCStringCompareNoCase 

CompareNoCase

Esegue un confronto case insensitive di stringhe.

int  CompareNoCase(
   const string  str      // stringa
   ) const;

Parametri

str

[in] Stringa da confrontare.

Valore di ritorno

0 - le stringhe sono uguali, -1 - la stringa classe è inferiore rispetto alla stringa di confrontare, 1 - la stringa classe è maggiore della stringa per confrontare.

CompareNoCase

Confronta una stringa (case insensitive) con una istanza di classe stringa CString.

int  CompareNoCase(
   CString*  str      // puntatore
   ) const;

Parametri

str

[in] Puntatore all'istanza della classe CString da confrontare.

Valore di ritorno

0 - se le stringhe sono uguali, -1 - la stringa classe è inferiore rispetto alla stringa di confrontare, 1 - la stringa classe è maggiore della stringa per confrontare.