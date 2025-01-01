MQL5 RiferimentoLibreria StandardStringheCStringCompareNoCase
- Str
- Len
- Copy
- Fill
- Assign
- Append
- Insert
- Compare
- CompareNoCase
- Left
- Right
- Mid
- Trim
- TrimLeft
- TrimRight
- Clear
- ToUpper
- ToLower
- Reverse
- Find
- FindRev
- Remove
- Replace
CompareNoCase
Esegue un confronto case insensitive di stringhe.
|
int CompareNoCase(
Parametri
str
[in] Stringa da confrontare.
Valore di ritorno
0 - le stringhe sono uguali, -1 - la stringa classe è inferiore rispetto alla stringa di confrontare, 1 - la stringa classe è maggiore della stringa per confrontare.
CompareNoCase
Confronta una stringa (case insensitive) con una istanza di classe stringa CString.
|
int CompareNoCase(
Parametri
str
[in] Puntatore all'istanza della classe CString da confrontare.
Valore di ritorno
0 - se le stringhe sono uguali, -1 - la stringa classe è inferiore rispetto alla stringa di confrontare, 1 - la stringa classe è maggiore della stringa per confrontare.