- Str
- Len
- Copy
- Fill
- Assign
- Append
- Insert
- Compare
- CompareNoCase
- Left
- Right
- Mid
- Trim
- TrimLeft
- TrimRight
- Clear
- ToUpper
- ToLower
- Reverse
- Find
- FindRev
- Remove
- Replace
Find
Cerca la prima corrispondenza di una stringa da una posizione specificata.
|
int Find(
Parametri
start
[in] Posizione iniziale per la ricerca della sottostringa.
substring
[in] Sottostringa di esempio per la ricerca.
Valore di ritorno
L'indice della prima corrispondenza della sottostringa (-1 - la sottotringa non viene trovata).