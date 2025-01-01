DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardStringheCStringFind 

Find

Cerca la prima corrispondenza di una stringa da una posizione specificata.

int  Find(
   uint          start,         // posizione
   const string  substring      // sottostringa
   ) const;

Parametri

start

[in] Posizione iniziale per la ricerca della sottostringa.

substring

[in] Sottostringa di esempio per la ricerca.

Valore di ritorno

L'indice della prima corrispondenza della sottostringa (-1 - la sottotringa non viene trovata).