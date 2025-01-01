- Str
- Len
- Copy
- Fill
- Assign
- Append
- Insert
- Compare
- CompareNoCase
- Left
- Right
- Mid
- Trim
- TrimLeft
- TrimRight
- Clear
- ToUpper
- ToLower
- Reverse
- Find
- FindRev
- Remove
- Replace
Trim
Rimuove tutti i caratteri all'interno di un insieme (così come ' ','\t','\r','\n') ad entrambe le estremità di una stringa da questa stringa.
|
int Trim(
Parametri
targets
[in] Set di caratteri da rimuovere.
Valore di ritorno
Numero di caratteri rimossi.
Esempio:
|
//--- esempio per CString::Trim