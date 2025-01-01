DocumentazioneSezioni
Trim

Rimuove tutti i caratteri all'interno di un insieme (così come ' ','\t','\r','\n') ad entrambe le estremità di una stringa da questa stringa.

int  Trim(
   const string  targets      // il set
   )

Parametri

targets

[in] Set di caratteri da rimuovere.

Valore di ritorno

Numero di caratteri rimossi.

Esempio:

//--- esempio per CString::Trim
#include <Strings\String.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CString str;
   //--- 
   str.Assign("   \t\tABCD\r\n");
   printf("Stringa sorgente '%s'",str.Str());
   //---
   str.Trim("DA-DA-DA");
   printf("Stringa risultato '%s'",str.Str());
  } 
