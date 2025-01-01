- Str
- Len
- Copy
- Fill
- Assign
- Append
- Insert
- Compare
- CompareNoCase
- Left
- Right
- Mid
- Trim
- TrimLeft
- TrimRight
- Clear
- ToUpper
- ToLower
- Reverse
- Find
- FindRev
- Remove
- Replace
Insert
Inserisce una stringa nella posizione specificata.
|
uint Insert(
Parametri
pos
[in] Inserimento posizione.
str
[in] Stringa da inserire.
Valore di ritorno
Lunghezza della stringa risultatante.
Insert
Inserisce una stringa alla posizione specificata dall'della classe CString.
|
uint Insert(
Parametri
pos
[in] Posizione in cui inserire.
str
[in] Puntatore all'istanza della classe CString da inserire.
Valore di ritorno
Lunghezza della stringa risultatante.