DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardStringheCStringInsert 

Insert

Inserisce una stringa nella posizione specificata.

uint  Insert(
   uint          pos,     // posizione
   const string  str      // stringa
   )

Parametri

pos

[in] Inserimento posizione.

str

[in] Stringa da inserire.

Valore di ritorno

Lunghezza della stringa risultatante.

Insert

Inserisce una stringa alla posizione specificata dall'della classe CString.

uint  Insert(
   uint      pos,     // posizione
   CString*  str      // puntatore
   )

Parametri

pos

[in] Posizione in cui inserire.

str

[in] Puntatore all'istanza della classe CString da inserire.

Valore di ritorno

Lunghezza della stringa risultatante.