MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCLinkedList<T>Contains AddAddAfterAddBeforeAddFirstAddLastCountHeadFirstLastContainsCopyToClearRemoveRemoveFirstRemoveLastFindFindLast Contains Determina se l'elenco collegato contiene un elemento con il valore specificato. bool Contains( T item // il valore cercato ); Parametri item [in] Il valore cercato. Valore di ritorno Restituisce true se un elemento con il valore specificato si trova nella lista collegata, altrimenti false. Last CopyTo