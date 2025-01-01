MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCLinkedList<T>Find AddAddAfterAddBeforeAddFirstAddLastCountHeadFirstLastContainsCopyToClearRemoveRemoveFirstRemoveLastFindFindLast Find Cerca la prima occorrenza del valore specificato nella lista collegata. CLinkedListNode<T>* Find( T value // il valore ricercato ); Parametri value [in] Il valore cercato. Valore di ritorno Restituisce un puntatore al primo nodo trovato che contiene il valore di ricerca sul successo, altrimenti NULL. RemoveLast FindLast