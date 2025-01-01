DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCLinkedList<T>Find 

Find

Cerca la prima occorrenza del valore specificato nella lista collegata.

CLinkedListNode<T>* Find(
    value     // il valore ricercato
   );

Parametri

value

[in]  Il valore cercato.

Valore di ritorno

Restituisce un puntatore al primo nodo trovato che contiene il valore di ricerca sul successo, altrimenti NULL.