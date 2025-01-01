DocumentazioneSezioni
AddAfter

Aggiunge un elemento dopo il nodo specificato nella lista collegata.

La versione che aggiunge un elemento per valore.

CLinkedListNode<T>* AddAfter(
   CLinkedListNode<T>*  node,        // il dopo il quale l'elemento dev'essere aggiunto
   T                    value        // l'elemento da aggiungere
   );

Valore di ritorno

Restituisce un puntatore al nodo aggiunto.

La versione che aggiunge un elemento come un nodo formato per valore.

bool AddAfter(
   CLinkedListNode<T>*  node,        // il dopo il quale l'elemento dev'essere aggiunto
   CLinkedListNode<T>*  new_node     // il nodo da aggiungere
   );

Parametri

*node

[in] Il nodo dalla lista collegata, dopo il quale verrà aggiunto un nuovo elemento.

value

[in] Un elemento da aggiungere.

*new_node

[in] Un nodo da aggiungere.

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.

