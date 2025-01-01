DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCLinkedList<T>FindLast 

FindLast

Cerca l'ultima occorrenza del valore specificato nell'elenco collegato.

CLinkedListNode<T>* FindLast(
   T  value     // il valore ricercato
   );

Parametri

value

[in]  Il valore cercato.

Valore di ritorno

Restituisce un puntatore all'ultimo nodo trovato contenente il valore di ricerca in caso di successo, altrimenti NULL.