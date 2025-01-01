MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCLinkedList<T>FindLast AddAddAfterAddBeforeAddFirstAddLastCountHeadFirstLastContainsCopyToClearRemoveRemoveFirstRemoveLastFindFindLast FindLast Cerca l'ultima occorrenza del valore specificato nell'elenco collegato. CLinkedListNode<T>* FindLast( T value // il valore ricercato ); Parametri value [in] Il valore cercato. Valore di ritorno Restituisce un puntatore all'ultimo nodo trovato contenente il valore di ricerca in caso di successo, altrimenti NULL. Find CQueue<T>