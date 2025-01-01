- Add
- AddAfter
- AddBefore
- AddFirst
- AddLast
- Count
- Head
- First
- Last
- Contains
- CopyTo
- Clear
- Remove
- RemoveFirst
- RemoveLast
- Find
- FindLast
CopyTo
Copia tutti gli elementi dell'elenco collegato all'array specificato partendo dall'indice specificato.
|
int CopyTo(
Parametri
&dst_array[]
[out] Un array al quale verranno scritti gli elementi della lista collegata.
dst_start=0
[in] Un indice nell'array da cui inizia la copia.
Valore di ritorno
Restituisce il numero di elementi copiati.