- Add
- AddAfter
- AddBefore
- AddFirst
- AddLast
- Count
- Head
- First
- Last
- Contains
- CopyTo
- Clear
- Remove
- RemoveFirst
- RemoveLast
- Find
- FindLast
Remove
Rimuove la prima occorrenza dell'elemento specificato dalla lista collegata.
La versione che rimuove un elemento per valore.
|
bool Remove(
La versione che rimuove un elemento dal puntatore ad un nodo.
|
bool Remove(
Parametri
item
[in] Il valore dell'elemento da eliminare.
*node
[in] Il nodo dell'elemento da eliminare.
Valore di ritorno
Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.