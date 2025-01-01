DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCLinkedList<T>Remove 

Remove

Rimuove la prima occorrenza dell'elemento specificato dalla lista collegata.

La versione che rimuove un elemento per valore.

bool Remove(
    item                       // il valore dell'elelento
   );

La versione che rimuove un elemento dal puntatore ad un nodo.

bool Remove(
   CLinkedListNode<T>*  node     // il nodo dell'elemento
   );

Parametri

item

[in] Il valore dell'elemento da eliminare.

*node

[in] Il nodo dell'elemento da eliminare.

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.