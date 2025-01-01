DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCLinkedList<T>AddFirst 

AddFirst

Aggiunge un elemento all'inizio della lista collegata.

La versione che aggiunge un elemento per valore.

CLinkedListNode<T>* AddFirst(
     value                     // l'elemento da aggiungere
   );

Valore di ritorno

Restituisce un puntatore al nodo aggiunto.

La versione che aggiunge un elemento come un nodo formato per valore.

bool AddFirst(
   CLinkedListNode<T>*  node     // il nodo da aggiungere
   );

Parametri

value

[in] Un elemento da aggiungere.

*node

[in] Un nodo da aggiungere.

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.