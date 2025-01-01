- Add
- AddAfter
- AddBefore
- AddFirst
- AddLast
- Count
- Head
- First
- Last
- Contains
- CopyTo
- Clear
- Remove
- RemoveFirst
- RemoveLast
- Find
- FindLast
AddBefore
Aggiunge un elemento prima del nodo specificato nell'elenco collegato.
La versione che aggiunge un elemento per valore.
|
CLinkedListNode<T>* AddBefore(
Valore di ritorno
Restituisce un puntatore al nodo aggiunto.
La versione che aggiunge un elemento come un nodo formato per valore.
|
bool AddBefore(
Parametri
*node
[in] Il nodo della lista collegata, prima che verrà aggiunto un nuovo elemento.
value
[in] Un elemento da aggiungere.
*new_node
[in] Un nodo da aggiungere.
Valore di ritorno
Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.