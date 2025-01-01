DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiObjects ArrowsArrows with fixed codeType 

Type

Restituisce l'identificatore del tipo di oggetto grafico

virtual int  Type() const

Valore di ritorno

Identificatore del Tipo d'oggetto:

CChartObjectArrowCheck - OBJ_ARROW_CHECK,

CChartObjectArrowDown - OBJ_ARROW_DOWN,

CChartObjectArrowUp - OBJ_ARROW_UP,

CChartObjectArrowStop - OBJ_ARROW_STOP,

CChartObjectArrowThumbDown - OBJ_ARROW_THUMB_DOWN,

CChartObjectArrowThumbUp - OBJ_ARROW_THUMB_UP,

CChartObjectArrowLeftPrice - OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,

CChartObjectArrowRightPrice - OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE.

Esempio:

//--- esempio per CChartObjectArrowCheck::Type  
//--- esempio per CChartObjectArrowDown::Type  
//--- esempio per CChartObjectArrowUp::Type  
//--- esempio per CChartObjectArrowStop::Type  
//--- esempio per CChartObjectArrowThumbDown::Type  
//--- esempio per CChartObjectArrowThumbUp::Type  
//--- esempio per CChartObjectArrowLeftPrice::Type  
//--- esempio per CChartObjectArrowRightPrice::Type  
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
//--- per esempio, prendi CChartObjectArrowCheck  
   CChartObjectArrowCheck arrow;  
//--- ottieni il tipo di freccia  
   int type=arrow.Type();  
  }  