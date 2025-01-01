ConfusionMatrix

Calcola la matrice della confusione. Il metodo viene applicato al vettore dei valori previsti.

matrix vector::ConfusionMatrix(

const vector& vect_true

);





matrix vector::ConfusionMatrix(

const vector& vect_true,

uint label

);

Parametri

vect_true

[in] Vettore di valori reali.

label

[in] Valore dell'etichetta per il calcolo della matrice di confusione.

Valore Restituito

Matrice di confusione. Se il valore dell'etichetta non è specificato, viene restituita una matrice di confusione multi-classe, dove ogni etichetta è abbinata l'una all'altra singolarmente. Se viene specificato un valore di etichetta, viene restituita una matrice 2 x 2, in cui l'etichetta specificata viene considerata positiva, mentre tutte le altre etichette sono negative (ovr, one vs rest).

Nota

La matrice di confusione C è tale che Cij è uguale al numero di osservazioni note nel gruppo i e che si prevede siano nel gruppo j. Così, nella classificazione binaria, il conteggio dei veri negativi (TN) è C00, falsi negativi (FN) è C10, veri positivi (TP) è C11 e falsi positivi (FP) è C01.

In altre parole, la matrice può essere rappresentata graficamente così:

TN FP FN TP

Le dimensioni del vettore dei valori reali e del vettore dei valori previsti dovrebbero essere le stesse.

Esempio: