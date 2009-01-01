Dichiarazione di costanti (#define, #undef)

Le direttive del preprocessore sono usate dal compilatore per pre-elaborare il codice sorgente prima di compilarlo. La direttiva inizia sempre con #, quindi il compilatore vieta l'utilizzo del simbolo nei nomi di variabili, funzioni, ecc.

Ogni direttiva è descritta da una voce separata ed è valida fino all'interruzione di riga. Non è possibile utilizzare più direttive in un'unica voce. Se la voce direttiva è troppo grande, può essere suddivisa in più righe usando il simbolo '\'. In questo caso, la riga successiva è considerata una continuazione della voce direttiva.

La direttiva #define può essere utilizzata per assegnare i nomi alle costanti mnemoniche. Ci sono due forme:

#define definizione dell'espressione // parametro-forma libera

#define identificatore(par1,... par8) espressione // forma parametrica

La direttiva #define sostitutisce l'espressione per tutte le altre voci trovate di identificatore nel testo di partenza. L'identificatore è sostituito solo se è un token separato. L' identificatore non è sostituito se è parte di un commento, parte di una stringa, o parte di un altro identificatore più.

L'identificatore costante è governato dalle stesse regole dei nomi delle variabili. Il valore può essere di qualsiasi tipo:

#define ABC 100

#define PI 3.14

#define COMPANY_NAME "MetaQuotes Software Corp."

...

void ShowCopyright()

{

Print("Copyright 2001-2009, ",COMPANY_NAME);

Print("https://www.metaquotes.net");

}

expression può essere costituito da vari token, quali parole chiave, costanti, espressioni costanti e non-costanti. expression termina con l'estremità della linea e non può essere trasferito alla linea successiva.

Esempio:

#define DUE 2

#define TRE 3

#define INCOMPLETO DUE+TRE

#define COMPLETO (DUE+TRE)

voidOnStart()

{

Print("2 + 3*2 = ",INCOMPLETO*2);

Print("(2 + 3)*2 = ",COMPLETO*2);

}

// Risultato

// 2 + 3*2 = 8

// (2 + 3)*2 = 10

Forma parametrica #define

With the parametric form, all the subsequent found entries of identifier will be replaced by expression taking into account the actual parameters. Ad esempio:

// esempio con due paremetri, a e b

#define A 2+3

#define B 5-1

#define MUL(a, b) ((a)*(b))



double c=MUL(A,B);

Print("c=",c);

/*

l'esprezzione double c=MUL(A,B);

è equivalente a double c=((2+3)*(5-1));

*/

// Risultato

// c=20

Accertarsi di racchiudere i parametri tra parentesi quando si utilizzano i parametri di espressione, in modo da evitare errori non-ovvi che sono difficili da trovare. Se si riscrive il codice senza usare le parentesi, il risultato sarà diverso:

// esempio con due paremetri, a e b

#define A 2+3

#define B 5-1

#define MUL(a, b) a*b



double c=MUL(A,B);

Print("c=",c);

/*

l'esprezzione double c=MUL(A,B);

è equivalente a double c=2+3*5-1;

*/

// Risultato

// c=16

Quando si utilizza la forma parametrica, un massimo di 8 parametri sono ammessi.

// forma parametrica corretta

#define LOG(text) Print(__FILE__,"(",__LINE__,") :",text) // un parametro - 'text'



// forma parametrica errata

#define WRONG_DEF(p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9) p1+p2+p3+p4 // più di 8 parametri da p1 a p9

The #undef directive

The #undef directive cancels declaration of the macro substitution, defined before.

Esempio:

#define MACRO



void func1()

{

#ifdef MACRO

Print("MACRO is defined in ",__FUNCTION__);

#else

Print("MACRO is not defined in ",__FUNCTION__);

#endif

}



#undef MACRO



void func2()

{

#ifdef MACRO

Print("MACRO is defined in ",__FUNCTION__);

#else

Print("MACRO is not defined in ",__FUNCTION__);

#endif

}



void OnStart()

{

func1();

func2();

}



/* Risultato:

MACRO is defined in func1

MACRO is not defined in func2

*/

Vedi anche

Identificatori, Costanti Carattere