Paletta meteorologica - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore permette di calcolare la media degli ultimi prezzi del simbolo e di determinare la direzione del movimento, che può essere un segnale per un'operazione di trading.
Suggerimenti:
- Si consiglia di utilizzare l'indicatore sul periodo dei minuti (M1).
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/613
