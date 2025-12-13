CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Paletta meteorologica - indicatore per MetaTrader 5

kuzya | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
10
Valutazioni:
(30)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

L'indicatore permette di calcolare la media degli ultimi prezzi del simbolo e di determinare la direzione del movimento, che può essere un segnale per un'operazione di trading.

Indicatore meteo a banderuola

Suggerimenti:

  • Si consiglia di utilizzare l'indicatore sul periodo dei minuti (M1).

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/613

Triangle Hedge Triangle Hedge

Apre una posizione di copertura virtuale in MetaTrader 5.

La versione di Jolly Roger del consigliere La versione di Jolly Roger del consigliere

Basato sul partecipante Pirat al Campionato di Trading Automatico 2011.

Caculater Margin Caculater Margin

EA Tools tính toán Margin theo lotsize, có thể tùy chỉnh đòn bẩy

Open Range BreakOut Indicator for MetaTrader 5 Open Range BreakOut Indicator for MetaTrader 5

L'indicatore Open Range Breakout (ORB) è un potente strumento di analisi tecnica che identifica e traccia i breakout dei prezzi dal range di apertura delle sessioni di trading. L'indicatore si basa sul concetto che i prezzi massimi e minimi stabiliti nei primi minuti di una sessione di trading spesso fungono da livelli di supporto e resistenza significativi per il resto della giornata. L'indicatore calcola automaticamente l'intervallo di apertura in base a periodi di tempo definiti dall'utente, traccia obiettivi di prezzo multipli e fornisce avvisi visivi e sonori per potenziali opportunità di trading. È stato progettato per aiutare i trader a identificare le operazioni di breakout ad alta probabilità e gli scenari di retest.