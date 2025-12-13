CodeBaseSezioni
Sistemi Esperti

La versione di Jolly Roger del consigliere - sistema esperto per MetaTrader 5

Andrey Kornishkin
Visualizzazioni:
8
Valutazioni:
(51)
Pubblicato:
Autore reale:

Questa non è la versione originale dell'Expert Advisor del membro Pirat"Jolly Roger", che ha lavorato al Campionato di Trading Automatico 2011, ma solo la mia visione delle operazioni.

L'Expert Advisor lavora su un indicatore RSI, timeframe M5. Lotto 5-15. I trade vengono effettuati con gli stessi parametri.

//--- variabili esterne
input int TP        = 150;   // Prendere profitto
input int SL        = 50;    // Stop Loss
input int RSIPeriod = 14;    // Periodo RSI
input int RSILevel  = 30;    // Livello RSI

Fig. 1. Trading dell'Expert Advisor del partecipante Pirat al Campionato di Trading Automatico 2011

Fig. 1. Trading dell'Expert Advisor del partecipante Pirat all'Automated Trading Championship 2011.



Figura 2. Risultati dei test sullo storico durante il Campionato di trading automatico 2008

Fig. 2. Risultati dei test sulla storia durante il Campionato di Trading Automatico 2008.


Figura 3. Risultati dei test sulla storia durante il Campionato di trading automatico 2010

Fig. 3. Risultati del test sullo storico durante il Campionato di trading automatico 2010


Figura 4. Risultati dei test sullo storico durante il Campionato di trading automatico 2011

Fig. 4. Risultati dei test sullo storico durante il Campionato di Trading Automatico 2011

Suggerimenti:

  • Si raccomanda di utilizzare l'Expert Advisor solo come base per lo sviluppo della propria strategia.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/919

