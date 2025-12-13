Unisciti alla nostra fan page
La versione di Jolly Roger del consigliere - sistema esperto per MetaTrader 5
- 8
-
Autore reale:
Questa non è la versione originale dell'Expert Advisor del membro Pirat"Jolly Roger", che ha lavorato al Campionato di Trading Automatico 2011, ma solo la mia visione delle operazioni.
L'Expert Advisor lavora su un indicatore RSI, timeframe M5. Lotto 5-15. I trade vengono effettuati con gli stessi parametri.
//--- variabili esterne input int TP = 150; // Prendere profitto input int SL = 50; // Stop Loss input int RSIPeriod = 14; // Periodo RSI input int RSILevel = 30; // Livello RSI
Fig. 1. Trading dell'Expert Advisor del partecipante Pirat all'Automated Trading Championship 2011.
Fig. 2. Risultati dei test sulla storia durante il Campionato di Trading Automatico 2008.
Fig. 3. Risultati del test sullo storico durante il Campionato di trading automatico 2010
Fig. 4. Risultati dei test sullo storico durante il Campionato di Trading Automatico 2011
Suggerimenti:
- Si raccomanda di utilizzare l'Expert Advisor solo come base per lo sviluppo della propria strategia.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/919
