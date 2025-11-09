Unisciti alla nostra fan page
X_Regressione non lineare - indicatore per MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
7
-
Autore reale:
Hacker Linux Senior
Questo indicatore costruisce un canale di regressione non lineare. Oltre a costruire un canale sull'area dei valori correnti del grafico dei prezzi, l'indicatore costruisce un canale nel futuro per l'intervallo previsto di movimento dei prezzi.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/743
