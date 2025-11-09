CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

^X_Regressione non lineare - indicatore per MetaTrader 5

Senior Linux Hacker | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
7
Valutazioni:
(21)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Autore reale:

Hacker Linux Senior

Questo indicatore costruisce un canale di regressione non lineare. Oltre a costruire un canale sull'area dei valori correnti del grafico dei prezzi, l'indicatore costruisce un canale nel futuro per l'intervallo previsto di movimento dei prezzi.

Indicatore ^X_NonLinearRegression

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/743

Trasformata di Fisher_HTF_Segnale Trasformata di Fisher_HTF_Segnale

L'indicatore FisherTransform_HTF_Signal visualizza la direzione del trend come oggetto grafico con indicazione del trend a colori e fornisce avvisi o segnali sonori quando il trend cambia.

ATR Cycles ATR Cycles

A volatility filter based on 3 ATR's: a fast ATR, a middle ATR, and a slow ATR

IBS IBS

L'indicatore Internal Bar Strength misura la "forza interna" di ogni barra sottraendo il prezzo di chiusura dal minimo e dividendo il numero risultante per la differenza tra il massimo e il minimo della barra.

OHLC Candles with Ask and Bid OHLC Candles with Ask and Bid

Un grafico a candele che collega il prezzo di domanda e il prezzo di offerta ai massimi e ai minimi delle candele.