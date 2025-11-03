Questo indicatore calcola e visualizza la media mobile esponenziale (EMA) sul grafico di MetaTrader 5. Periodo completamente personalizzabile. Consente di selezionare il prezzo applicato (Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted). Utilizza la formula EMA standard, inizializzata da una SMA delle prime barre. Può essere utilizzato come strumento di analisi tecnica indipendente o integrato in sistemi di trading automatizzati per strategie di trend-following e moving average crossover.

L'indicatore HLCrossSig for WPR è considerato un indicatore di tendenza, in quanto è progettato per "catturare" le tendenze, ma allo stesso tempo è un indicatore piuttosto complesso e massimamente informativo, che permette di escludere la componente psicologica ed emotiva dal commercio di un trader.

L'indicatore iGDR_Fractal_Levels mostra i livelli dei frattali, ma non tutti, bensì solo i loro valori medi per un certo periodo di tempo.