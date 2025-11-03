Unisciti alla nostra fan page
Regressione passata deviata - indicatore per MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
7
Il vero autore:
tageiger
Past Regression Deviated è un indicatore composto da 7 linee parallele - una sorta di canali di prezzo, che fungono da supporto e resistenza, nonché da una linea di tendenza, che viene costruita per determinare la direzione del movimento attuale.
L'indicatore Past Regression Deviated funziona bene con i livelli e può essere utilizzato nelle strategie di breakout o di rimbalzo dai confini.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 24.10.2007.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/717
