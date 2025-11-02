Autore reale:

dm34@mail.ru

Questo indicatore si basa sulle letture dell'indicatore tecnico WPR (Larry Williams' Percent Range, %R) e sull'analisi di una serie di linee di segnale. L'algoritmo di calcolo delle linee di segnale è il seguente. Come dati iniziali abbiamo i parametri di ingresso dell'indicatore:

StartLength - valore minimo di partenza della prima linea di segnale;

Step - passo di variazione del periodo;

StepsTotal - numero di cambi di periodo.

Qualsiasi valore del periodo dall'insieme delle linee di segnale viene calcolato con la formula della progressione aritmetica:

SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step,

dove il valore della variabile Numero varia da zero a PassiTotale. I valori ottenuti dei periodi vengono aggiunti all'array di variabili e utilizzati a ogni tick dell'indicatore per ottenere l'array di valori medi dell'indicatore Percent Range di Larry Williams. Sulla base di questo array, vengono calcolate le direzioni di tendenza attuali per ciascuna delle medie e vengono determinate le quantità di tendenze positive e negative per l'intero array di medie WPR. I numeri finali di trend positivi e negativi vengono mediati e utilizzati come linee di indicatore che formano una nuvola colorata visualizzata con lo stile DRAW_FILLING.

La direzione della tendenza in questo indicatore è determinata dal colore della nuvola e la forza della tendenza è determinata dalla sua larghezza. È possibile utilizzare livelli di ipercomprato (UpLevel) e ipervenduto (DnLevel), impostati come percentuale dell'ampiezza massima dell'indicatore.

Gli algoritmi di mediazione dell'indicatore possono essere modificati con dieci possibili varianti:

SMA - media mobile semplice; EMA - media mobile esponenziale; SMMA - media mobile smussata; LWMA - media mobile lineare ponderata; JJMA - media adattiva JMA; JurX - media ultralineare; ParMA - media parabolica; T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson; VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande; AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri Fase1 e Fase2 hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta della variabile esterna Fase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è pari a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiarle in terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Affinché l'indicatore funzioni, il file dell'indicatore compilato SpearmanRankCorrelation.mq5 deve essere disponibile nella cartella terminal_data_terminal\MQL5\Indicators del terminale client.

Parametri di ingresso dell'indicatore: