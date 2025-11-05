CodeBaseSezioni
Livelli frattali - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
8
(23)
lotos4u

Le principali differenze tra l'indicatore e l'indicatore standard di frattali B.Williams:

  1. Esiste la possibilità di scegliere una dimensione arbitraria della "spalla" del frattale (ovvero il numero di barre a sinistra e a destra, necessario per formare un frattale sulla barra centrale). Le spalle destra e sinistra possono essere definite separatamente (parametri RightBars e LeftBars). Ad esempio, se entrambe le spalle sono impostate a 3, saranno necessarie 7 candele per formare un frattale.
  2. Da ogni frattale formato vengono tracciate linee orizzontali. Queste linee formano delle particolari linee di supporto/resistenza "frattali".
  3. I frattali stessi sono disegnati come rombi, ma i frattali, nella cui direzione si verifica il breakout, sono rappresentati da grandi punti colorati.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 17.08.2008.

Indicatore dei livelli frattali

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/732

