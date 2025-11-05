Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Livelli frattali - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 8
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Il vero autore:
lotos4u
Le principali differenze tra l'indicatore e l'indicatore standard di frattali B.Williams:
- Esiste la possibilità di scegliere una dimensione arbitraria della "spalla" del frattale (ovvero il numero di barre a sinistra e a destra, necessario per formare un frattale sulla barra centrale). Le spalle destra e sinistra possono essere definite separatamente (parametri RightBars e LeftBars). Ad esempio, se entrambe le spalle sono impostate a 3, saranno necessarie 7 candele per formare un frattale.
- Da ogni frattale formato vengono tracciate linee orizzontali. Queste linee formano delle particolari linee di supporto/resistenza "frattali".
- I frattali stessi sono disegnati come rombi, ma i frattali, nella cui direzione si verifica il breakout, sono rappresentati da grandi punti colorati.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 17.08.2008.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/732
Consulente esperto di teoria delle probabilità per il Forex
Consulente di teoria della probabilitàBabi Ngepet
Condivido il mio codice per il consulente esperto babi ngepet
Ultra Momentum
Questo indicatore si basa sulle letture dell'indicatore tecnico Momentum e sull'analisi delle sue numerose linee di segnale.XMA_Ichimoku
Media mobile con algoritmo di calcolo simile a quello delle medie dell'indicatore Ichimoku Kinko Hyo.