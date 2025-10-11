Unisciti alla nostra fan page
L'indicatore StepXCCX_HTF_Signal visualizza le direzioni di tendenza delle ultime tre barre dell'indicatore ColorStepXCCX sotto forma di tre oggetti grafici con indicazione colorata della tendenza.
A differenza dell'originale, qui viene utilizzata un'indicazione a quattro colori. Nella zona di ipercomprato definita dalla soglia del valore del parametro di ingresso Up1Level, i segnali del trend crescente colorano gli oggetti in insalata, mentre al di fuori della zona di ipercomprato i segnali di crescita sono verdi. Nella zona di ipervenduto definita dalla soglia del valore del parametro di input Dn1Level, i segnali del trend discendente colorano gli oggetti di rosa, al di fuori della zona di ipervenduto i segnali discendenti sono rossi.
Parametri di ingresso dell'indicatore:
Il timeframe e il nome dell'attività finanziaria per la quale viene effettuato il calcolo dell'indicatore possono essere modificati utilizzando le corrispondenti variabili di input dell'indicatore. Se il valore del parametro di input Symbol_ (attività finanziaria) è vuoto, lo strumento grafico corrente verrà utilizzato come attività finanziaria.
Tutti i parametri di input possono essere suddivisi in due grandi gruppi:
- Parametri di input dell'indicatore ColorStepXCCX, le cui spiegazioni necessarie sono state fatte nella pagina dedicata all'indicatore ColorStepXCCX stesso, e che salto;
.
//+-----------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Attività finanziaria input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe per il calcolo dell'indicatore input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; // Metodo di calcolo della media dei prezzi input int DPeriod=30; // Il periodo di mezzo input int DPhase=100; // Parametro di mediazione input Smooth_Method MSmoothMethod=MODE_T3; // Metodo della media della varianza input int MPeriod=7; // Periodo di deviazione media input int MPhase=15; // Parametro di mediazione della varianza input APPLIED_PRICE IPC=PRICE_TYPICAL; // Costante di prezzo input int StepSizeFast=5; // Quickstep input int StepSizeSlow=30; // Passo lento
- Parametri di input dell'indicatore StepXCCX_HTF_Signal, necessari per la visualizzazione dell'indicatore stesso:
.
//---- impostazioni della visualizzazione dell'indicatore input string Symbols_Sirname="StepXCCX_"; // Nome delle etichette dell'indicatore input int Up1Level=+50; // Livello di ipercomprato input int Dn1Level=-50; // Livello di ipervenduto input color Up1Symbol_Color=Lime; // Colore del simbolo di altezza massima input color UpSymbol_Color=Teal; // Colore del simbolo di crescita input color DnSymbol_Color=Red; // Colore del simbolo di caduta input color Dn1Symbol_Color=Magenta; // Colore del simbolo di caduta massima input color IndName_Color=DarkOrchid; // Colore del nome dell'indicatore input uint Symbols_Size=40; // Segnale di dimensione del carattere input uint Font_Size=12; // Dimensione del carattere del nome dell'indicatore input int X_3=110; // Spostare il nome in orizzontale input int Y_3=17; // Spostare il nome in verticale input bool ShowIndName=true; // Visualizzazione del nome dell'indicatore input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Angolo di posizione input uint X_=0; // Offset orizzontale input uint Y_=0; // Offset verticale
Se si intende utilizzare più indicatori StepXCCX_HTF_Signal su un grafico, ognuno di essi deve avere il proprio valore della variabile stringa Symbols_Sirname (nomi delle etichette dell'indicatore).
Affinché l'indicatore funzioni, deve essere disponibile un file di indicatore ColorStepXCCX compilato nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Indicators del terminale client.
Gli indicatori utilizzano le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella cartella terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo"Media delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
L'indicatore ColorStepXCCX_.mq5 è solo una versione intermedia dell'indicatore finale con indicazione a due colori.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/674
