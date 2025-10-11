CodeBaseSezioni
Indicatori

SegnaleXCCX_HTF_Signal - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
L'indicatore StepXCCX_HTF_Signal visualizza le direzioni di tendenza delle ultime tre barre dell'indicatore ColorStepXCCX sotto forma di tre oggetti grafici con indicazione colorata della tendenza.

A differenza dell'originale, qui viene utilizzata un'indicazione a quattro colori. Nella zona di ipercomprato definita dalla soglia del valore del parametro di ingresso Up1Level, i segnali del trend crescente colorano gli oggetti in insalata, mentre al di fuori della zona di ipercomprato i segnali di crescita sono verdi. Nella zona di ipervenduto definita dalla soglia del valore del parametro di input Dn1Level, i segnali del trend discendente colorano gli oggetti di rosa, al di fuori della zona di ipervenduto i segnali discendenti sono rossi.

Parametri di ingresso dell'indicatore:

Il timeframe e il nome dell'attività finanziaria per la quale viene effettuato il calcolo dell'indicatore possono essere modificati utilizzando le corrispondenti variabili di input dell'indicatore. Se il valore del parametro di input Symbol_ (attività finanziaria) è vuoto, lo strumento grafico corrente verrà utilizzato come attività finanziaria.

Tutti i parametri di input possono essere suddivisi in due grandi gruppi:

  1. Parametri di input dell'indicatore ColorStepXCCX, le cui spiegazioni necessarie sono state fatte nella pagina dedicata all'indicatore ColorStepXCCX stesso, e che salto;
    . 
    //+-----------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                      // Attività finanziaria
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;      // Timeframe per il calcolo dell'indicatore
input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; // Metodo di calcolo della media dei prezzi
input int DPeriod=30;                        // Il periodo di mezzo
input int DPhase=100;                        // Parametro di mediazione
input Smooth_Method MSmoothMethod=MODE_T3;  // Metodo della media della varianza
input int MPeriod=7;                         // Periodo di deviazione media
input int MPhase=15;                         // Parametro di mediazione della varianza
input APPLIED_PRICE IPC=PRICE_TYPICAL;        // Costante di prezzo
input int StepSizeFast=5;                    // Quickstep
input int StepSizeSlow=30;                   // Passo lento
  2. Parametri di input dell'indicatore StepXCCX_HTF_Signal, necessari per la visualizzazione dell'indicatore stesso:
    . 
    //---- impostazioni della visualizzazione dell'indicatore
input string Symbols_Sirname="StepXCCX_";     // Nome delle etichette dell'indicatore
input int   Up1Level=+50;                    // Livello di ipercomprato
input int   Dn1Level=-50;                    // Livello di ipervenduto
input color Up1Symbol_Color=Lime;            // Colore del simbolo di altezza massima
input color UpSymbol_Color=Teal;             // Colore del simbolo di crescita
input color DnSymbol_Color=Red;              // Colore del simbolo di caduta
input color Dn1Symbol_Color=Magenta;         // Colore del simbolo di caduta massima
input color IndName_Color=DarkOrchid;        // Colore del nome dell'indicatore
input uint Symbols_Size=40;                  // Segnale di dimensione del carattere
input uint Font_Size=12;                     // Dimensione del carattere del nome dell'indicatore
input int X_3=110;                           // Spostare il nome in orizzontale
input int Y_3=17;                            // Spostare il nome in verticale
input bool ShowIndName=true;                 // Visualizzazione del nome dell'indicatore
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Angolo di posizione
input uint X_=0;                             // Offset orizzontale
input uint Y_=0;                             // Offset verticale

Se si intende utilizzare più indicatori StepXCCX_HTF_Signal su un grafico, ognuno di essi deve avere il proprio valore della variabile stringa Symbols_Sirname (nomi delle etichette dell'indicatore).

Affinché l'indicatore funzioni, deve essere disponibile un file di indicatore ColorStepXCCX compilato nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Indicators del terminale client.

Gli indicatori utilizzano le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella cartella terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo"Media delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

L'indicatore ColorStepXCCX_.mq5 è solo una versione intermedia dell'indicatore finale con indicazione a due colori.

Fig.1 Indicatore di segnale HTF StepXCCX


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/674

