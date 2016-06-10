und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
IncSAROnArray - Bibliothek für den MetaTrader 5
Die CSAROnArray Klasse berechnet die Werte des SAR (Parabolic SAR) Indikators im Indikator-Puffer.
Verwendung:
Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnInit() des Indikators aufgerufen wird:
- double aStep - Schrittweite;
- double aMax - maximale Schrittweite.
Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:
- const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();
- const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();
- double aDataHigh[] - Puffer mit den Hochs für die Berechnung des Indikators;
- double aDataLow[] - Puffer mit den Tiefs für die Berechnung des Indikators;
- double aSAR[] - der Puffer mit den berechneten Werten.
Zusätzliche Methoden:
- string Name() - liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;
Test_SAROnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CSAROnArray anwendet. Die Datei IncSAROnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).
Parabolic SAR-Indikator wurde entwickelt für die Analyse von Trends. Der Indikator rechnet auf einem Kurschart. Dieser Indikator ist ähnlich dem gleitenden Durchschnitt, mit dem einzigen Unterschied, der Parabolic SAR bewegt sich mit einer höheren Beschleunigung und kann seine Position in Bezug zum Preis ändern.
Test_SAROnArray - Beispiel für die Verwendung der CSAROnArray Klasse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/668
