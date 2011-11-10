Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
IncSAROnArray - библиотека для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2035
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Класс CSAROnArray предназначен для расчета значений индикатора SAR (Parabolic SAR) по индикаторным буферам.
Применение:
В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметром:
- double aStep - шаг;
- double aMax - максимальный шаг.
В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:
- const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
- const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
- double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;
- double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;
- double aSAR[] - буфер с рассчитанным значением.
Дополнительные методы:
- string Name() - возвращает строку с именем индикатора.
Файл Test_SAROnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CSAROnArray. Файл IncSAROnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).
Технический Индикатор Параболическая Система SAR (Parabolic SAR) был разработан для анализа трендовых рынков. Индикатор строится на ценовом графике. По своему смыслу данный индикатор аналогичен скользящей средней, с той лишь разницей, что Parabolic SAR движется с большим ускорением и может менять положение относительно цены.
Test_SAROnArray - пример использования класса CSAROnArray
Класс CMOOnArray предназначен для расчета значений индикатора CMO (Chande Momentum Oscillator) по индикаторному буферу. В качестве примера использования класса прилагается индикатор Test_CMOOnArray.XMACD_HTF_Signal
Индикатор XMACD_HTF_Signal выводит направления тренда с трех последних баров индикатора XMACD в виде трех графических объектов.
Индикатор Laguerre_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Laguerre в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки.StepXCCX_HTF_Signal
Индикатор StepXCCX_HTF_Signal выводит направления тренда с трех последних баров индикатора ColorStepXCCX в виде трех графических объектов с цветной индикацией тренда.