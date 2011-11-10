Индикатор XMACD_HTF_Signal выводит направления тренда с трех последних баров индикатора XMACD в виде трех графических объектов.

Класс CMOOnArray предназначен для расчета значений индикатора CMO (Chande Momentum Oscillator) по индикаторному буферу. В качестве примера использования класса прилагается индикатор Test_CMOOnArray.

Индикатор Laguerre_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Laguerre в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки.

Индикатор StepXCCX_HTF_Signal выводит направления тренда с трех последних баров индикатора ColorStepXCCX в виде трех графических объектов с цветной индикацией тренда.